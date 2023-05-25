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  •   Düştü Ama 0,09 Dolar Hayal Değil! Popüler Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!

Düştü Ama 0,09 Dolar Hayal Değil! Popüler Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!

Özet

  • TRON (TRX) genel düşüşe nispeten pozitif ayrıştı.
  • 0,07 dolar üstü kapanışlarda 0,09 direnci hedeflenebilir.
01:36
25 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kurucusu son derece tartışmalı bir isim ve bu yıl popüler altcoin SEC tarafından menkul kıymet ilan edilmişti. Tüm bunlara rağmen diğer altcoinlere nispeten güçlü kalabilmeyi başardı. Orta ve uzun vadedeyse yükselişin devam edebileceğine dair emareler var.

Tron (TRX) Yorum

9 Mayıs tarihinden beri Bitcoin fiyatı 28.000 dolarlık dirençle mücadele ediyor ve ayılar fiyatı 26.500 doların altına itmeyi başardı. Yaklaşık 1 saat sonra günlük kapanış olacak ve fiyatın bu sevide kapanması yatırımcıları daha da endişelendirebilir. Her yeniden testin alıcıları zayıflatması ve aşağı doğru güçlü bir hareket oluşturması muhtemeldi bugün piyasa genelinde sonuç pek de şaşırtıcı değil.

Kral kripto para biriminin zayıflığına rağmen TRX boğaları geçtiğimiz hafta önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bir yıllık direnç seviyesi kırıldı ve bu seviyenin destek olarak yeniden test edilmesi kısa ve orta vadede kayda değer bir alım fırsatı sunabilir.

TRX Coin Fiyat Tahmini

Günlük zaman diliminde, piyasa yapısı 2 Mayıs’ta, Mart ortasındaki 0,069 dolarlık kritik seviyenin üstündeki kapanışlar yükselişe geçti. Yapıdaki bu değişimin ardından TRX, 0,07 dolarlık direnci test etmek için ilerledi. Burası aynı zamanda Şubat ayından kalma bir düşüş emri bloğunun bulunduğu bölgeydi. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında destek olarak çalışan 0,0705 seviyesi dirence dönüşmüşken aşılıyor olması TRX boğalarını heyecanlandırdı.

TRON için bir sonraki kayda değer direnç bölgeleri 0,08 – 0,082 dolar seviyelerinin ardından 0,09 dolarda bulunuyor. RSI güçlü bir yükseliş ivmesi gösterdi ve CMF +0,24 değeriyle piyasalara kayda değer bir sermaye girişi olduğunu söylüyor.

Diğer taraftan ufak bir parantez açarsak 1 Haziran tarihinde Hong Kong’un kripto konusunda atacağı adım da yatırımcıları heyecanlandırıyor olabilir. Sun aynı zaman bu bölgede etkin faaliyet göstereceklerini de birçok kez vurguladı.

Piyasa genelindeki hissiyat olası borç tavanı anlaşmasıyla pozitife dönerse TRX Coin burada daha fazla kazanç elde edebilir. Yine de yatırımcıların piyasa risklerinin farkında olarak kendi araştırmalarını yapıp stratejilerini oluşturması şart.

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