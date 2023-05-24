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Uzmanların Favori Altcoini! 0,75 Dolar Hayaldi Şimdi Oraya Koşuyor!

Özet

  • MATIC Coin fiyatı uzun vadeli yükseliş kurulumunu bozdu.
  • MATIC fiyatı 0,75 dolara düştü.
23:55
24 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılının ikinci yarısında ve 2023 başında en favori altcoinlerin başındaydı. Şimdiyse fiyatı eriyor. zkEVM konusunda atacağı adım bu yılın önemli fiyat katalizörüydü. Ayrıca geçtiğimiz yıl yaptığı 10’a yakın büyük ortaklık tüm piyasa çökerken onun güçlü kalmasını sağladı. Peki sırada ne var?

Polygon (MATIC)

Geçtiğimiz yıla damga vurdu ve bu yılın en favori altcoinleri arasındaydı. Tam da bu yüzden Diğer altcoinler ATH seviyesinin %80 ile %95 altındayken o zirvenin %70 gerisinde bulunuyor. MATIC Coin fiyatı 0,87 dolardan alıcı buluyor ve tarihi dip seviyesinin halen %19200 üstünde bulunuyor. Polygon (MATIC) fiyatı Şubat ayının sonundan bu yana önemli ölçüde azaldı. Düşüşü sırasında uzun vadeli bir yapıyı geçersiz kıldı.

Hem uzun hem de kısa vadeli zaman dilimlerinden gelen okumalar düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz, Nisan 2023’te yükselen bir paralel kanalın kırılması nedeniyle satışların devam edeceğini söylüyor. Kırılmadan önce, kanal Haziran 2022’den beri yerinde duruyordu.

MATIC Coin Yorum

Haftalık RSI fiyattaki düşüşün devamına işaret ediyor. RSI Nisan ayında 50’nin altına düştü ve uzun vadeli yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü teyit etti. Buna göre MATIC Coin fiyatı yeni bir dibe koşuyor olabilir. Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz de düşüşü teyit ediyor. Teknik analistler tarafından kullanılan Elliott Dalga teorisi popüler altcoinin şu anda beş dalgalı düşüşün dördüncü dalgasında olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, başka bir düşüş düzeltmenin bu kısmını tamamlayacaktır.

Olası hedef 0,77 dolar seviyesini gösteriyor. Bu aynı zamanda uzun vadeli 0,75 dolar desteğiyle uyuşan bir bölge. MATIC‘in aşağı yönlü fiyat tahminine rağmen, kısa vadeli kanalın direnç çizgisinin üzerindeki bir hareket en azından kısa vadeli trendin yükseliş yönünde olduğu anlamına gelecektir. Bu durumda, fiyat 1,05 dolarlık direnci hedefleyebilir. Ancak bu, haftalık zaman dilimindeki düşüş okumalarını geçersiz kılmayacaktır.

Öte yandan BTC tarafındaki düşüş devam ediyor. Kral kripto para biriminin 26.500 dolar altında yaptığı kapanışlar 25.000 dolarlı seviyelerde yeni diplerin yakında gelebileceğini söylüyor.

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