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Eyvah! Bitcoin (BTC) Rakibi Altcoin 100 Dolara Düşebilir!

Özet

  • BCH Coin fiyatı 100 dolara kadar düşebilir.
  • Madenciler ve uzun vadeli yatırımcılar satış yapıyor.
23:04
24 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ediyor. Altcoinlerin çoğu önemli kayıplar yaşadı. Endişe verici olansa 2023 yılında daha büyük diplerin yapılması ihtimali. Bitcoin rakibi olarak doğan popüler altcoin yakında 100 dolara kadar düşebilir. Güncel veriler bize ne anlatıyor? İşte detaylar?

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) fiyatı, son ağ yükseltmesinin ardından yatırımcıların beklediği ciddi bir atılım yapamadı. 2022 başlarında hatırlarsanız Vitalik Buterin bundan hayal kırıklığı olarak bahsetmişti. Öyle de olmaya devam ediyor, hacimleri azalıyor ve ilgi zayıflıyor. Peki veriler? Evet, veriler de tam olarak bunu söylüyor.

Madencilerin ve uzun vadeli yatırımcıların satışlarını hızlandırdığını görüyoruz. Aslında bunun önemli bölümü direkt BCH Coin özelinde de olmayabilir. ADA, CHZ ve daha birçok altcoinde temerrüt riskinin piyasaları sallayacağı beklentisiyle uzun vadeli yatırımcılar satışa yönelmişti.

IntoTheBlock’un BCH Madenci Rezervleri verileri, tanınmış madencilerin ve madencilik havuzlarının 29 Nisan ve 23 Mayıs tarihleri arasında 550 bin BCH Coin sattığını gösteriyor.

Mevcut fiyata göre satışların toplam değeri 62 milyon dolar civarındaydı.

BCH Coin Alınır Mı?

Güncel veriler düşüş riskinin yüksek olduğunu söylüyor. Toplam arzın %2,8’i madencilerin elinde satış eğilimi diğer yatırımcı gruplarını da tedirgin edebilecek cinsten. Aşağıdaki Santiment grafiği, Tüketilen BCH Yaşının 20 Mayıs’tan bu yana kademeli olarak arttığını göstermektedir. Bu bize uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığını söylüyor.

Uzun vadeli yatırımcıların toplam BCH dolaşım arzının yaklaşık %59’unu elinde tuttuğu düşünüldüğünde eğilimin devam etmesinin ciddi sonuçları olabilir. Peki fiyat kaç dolara düşecek? Mevcut satış eğilimi 115 dolar direncinin aşılması ihtimalini düşürüyor. O halde fiyat aşağı doğru daha kolay hareket edebilir. IntoTheBlock’un In/Out of the Money verileri 383.000 BCH satın alan 284.000 yatırımcı eğer 110 dolar desteğini koruyamazsa fiyatın 100 dolara kadar düşebileceğini söylüyor. Öte yandan 115 dolar direncinin aşılması 120 dolar doğru hareketi devam ettirebilir.

Hep kötü şeylerden mi bahsedeceğiz? Elbette hayır, Şubat ayındaki istişare notlarını hatırlarsak BCH Coin’in Hong Kong bölgesinde bireysellere satılabilir altcoinler arasında olduğunu görürüz. 1 Haziran tarihinde bunun kesinleşmesi belki de 100 dolardan alım yapanlara iyi bir satış fırsatı verebilir. Veya onun liste dışı bırakılması 100 doların altında bir dibe kapı aralar.

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