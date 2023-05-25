Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bu Ortaklık Kripto Paralarda Ses Getirecek! Bitcoin ve Altcoinler Hızla Yükselebilir!

Bu Ortaklık Kripto Paralarda Ses Getirecek! Bitcoin ve Altcoinler Hızla Yükselebilir!

Özet

  • Coinbase ve Bitpanda ortaklık kurdu.
  • Coinbase, Avrupa bölgesindeki bankalara kripto yatırım hizmetleri için yardımcı olacak.
03:20
25 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları Çarşamba günü BTC öncülüğünde yönünü güneye çevirdi. Ancak güzel gelişmeler de var. Örneğin ABD Başkan adayları en iyi Bitcoin maksimalistinin kendileri olduğunu ispatlama yarışına girdi. Önümüzdeki yıl son derece hareketli olacak. Fakat dahası da var. Perşembe gününün ilk dakikalarında gelen müjde uzun vadede ciddi pozitif sonuçlar doğuracak.

Kripto Ortaklık Müjdesi

Bitpanda, ABD’nin hacim bakımından en büyük borsası Coinbase ile anlaştı. Avusturya merkezli kripto borsası ve ticaret platformu BitPanda, Coinbase’i müşterilerine dijital varlıklar sunmak isteyen Avrupa’daki bankalarla buluşturmak için harekete geçti. Yeni duyurulan ortaklık, Coinbase’in doğrudan bankalara ve fintech’lere bağlanmak için bir işletmeden işletmeye altyapı katmanı sağlayıcısı olan Bitpanda Technology Solutions’ı kullanmasına olanak tanıyor.

BitPanda COO’su Lukas Enzersdorfer-Konrad’a göre, düşüş eğilimli kripto kışına ve geçen yılki patlamalar ve başarısızlıkların varlık sınıfının itibarına verdiği zarara rağmen, Avrupa bölgesindeki bankalar müşterilerine kripto para yatırım hizmetleri sunmak istiyor.

Kripto Paralar Yükselebilir

Bu anlaşma, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenleyici çerçevesi kabul edildiği için yapılabiliyor. Bankalar belli standartlara uyarak müşterilerine kripto para yatırım hizmeti sunabiliyor olacak. Bu da kripto paraların artması muhtemel taleple hızla yükselebileceğini gösteriyor.

Enzersdorfer-Konrad konuyla ilgili şunları söyledi;

“Coinbase’in borsası ile bir likidite mekanı var ve saklama kurulumuna sahipler. Ancak, bir ortağın entegre edebileceği ve Coinbase borsasında işlem gören ve satın alınan ve Coinbase Custody’de saklanan kriptoyu son müşterilerine sunabileceği tüm altyapı ara katmanına sahip değiller.”

BitPanda hali hazırda Raiffeisenlandesbank, N26, Lydia, Plum ve İtalyan mobil bankası Hype gibi bir dizi banka, neo-banka ve fintech platformu ile birlikte çalışıyor. Coinbase ortaklığı gelecekte çok daha fazla bankanın bu alana giriş yapmasını sağlayabilir. Fidelity ve diğerlerinin hamleleri bir sonraki potansiyel boğa sezonunda yatırımcı sayısının çok daha hızlı artabileceğini gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Son Dakika! Favori ABD Başkan Adayından Bitcoin ve Kripto Müjdesi!
Son Dakika! Favori ABD Başkan Adayından Bitcoin ve Kripto Müjdesi!
Bitcoin Dip Seviyesini Gerçekten Bilmişti, Sessizliğini Bozdu! Kripto Paraların Geleceği!
Bitcoin Dip Seviyesini Gerçekten Bilmişti, Sessizliğini Bozdu! Kripto Paraların Geleceği!
Bitcoin, Altın ve Gümüş! Dünyaca Ünlü Ekonomist 250 Trilyon Dolar Dedi!
Bitcoin, Altın ve Gümüş! Dünyaca Ünlü Ekonomist 250 Trilyon Dolar Dedi!
Son Dakika: Mayıs Fed Tutanakları Açıklandı! Haziran Fed Faiz Tahmini ve Kripto Paralar!
Son Dakika: Mayıs Fed Tutanakları Açıklandı! Haziran Fed Faiz Tahmini ve Kripto Paralar!
1 Haziran Büyük Gün! Hong Kong’un Kripto Para Adımıyla İlgili Her Şey!
1 Haziran Büyük Gün! Hong Kong’un Kripto Para Adımıyla İlgili Her Şey!
Şimdi Söyledi! Binance CEO’sundan Kripto Boğa Açıklaması!
Şimdi Söyledi! Binance CEO’sundan Kripto Boğa Açıklaması!
Sıcak Gelişme! Kripto Paralar Düşüyor! Bitcoin 26.500 Doları Kaybetti!
Sıcak Gelişme! Kripto Paralar Düşüyor! Bitcoin 26.500 Doları Kaybetti!
Tekniğin Işığında Yapılabilecek AVAX Yorumları! AVAX Ne Olur?
Tekniğin Işığında Yapılabilecek AVAX Yorumları! AVAX Ne Olur?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023