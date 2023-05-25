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Kripto para piyasaları Çarşamba günü BTC öncülüğünde yönünü güneye çevirdi. Ancak güzel gelişmeler de var. Örneğin ABD Başkan adayları en iyi Bitcoin maksimalistinin kendileri olduğunu ispatlama yarışına girdi. Önümüzdeki yıl son derece hareketli olacak. Fakat dahası da var. Perşembe gününün ilk dakikalarında gelen müjde uzun vadede ciddi pozitif sonuçlar doğuracak.

Kripto Ortaklık Müjdesi

Bitpanda, ABD’nin hacim bakımından en büyük borsası Coinbase ile anlaştı. Avusturya merkezli kripto borsası ve ticaret platformu BitPanda, Coinbase’i müşterilerine dijital varlıklar sunmak isteyen Avrupa’daki bankalarla buluşturmak için harekete geçti. Yeni duyurulan ortaklık, Coinbase’in doğrudan bankalara ve fintech’lere bağlanmak için bir işletmeden işletmeye altyapı katmanı sağlayıcısı olan Bitpanda Technology Solutions’ı kullanmasına olanak tanıyor.

BitPanda COO’su Lukas Enzersdorfer-Konrad’a göre, düşüş eğilimli kripto kışına ve geçen yılki patlamalar ve başarısızlıkların varlık sınıfının itibarına verdiği zarara rağmen, Avrupa bölgesindeki bankalar müşterilerine kripto para yatırım hizmetleri sunmak istiyor.

Kripto Paralar Yükselebilir

Bu anlaşma, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenleyici çerçevesi kabul edildiği için yapılabiliyor. Bankalar belli standartlara uyarak müşterilerine kripto para yatırım hizmeti sunabiliyor olacak. Bu da kripto paraların artması muhtemel taleple hızla yükselebileceğini gösteriyor.

Enzersdorfer-Konrad konuyla ilgili şunları söyledi;

“Coinbase’in borsası ile bir likidite mekanı var ve saklama kurulumuna sahipler. Ancak, bir ortağın entegre edebileceği ve Coinbase borsasında işlem gören ve satın alınan ve Coinbase Custody’de saklanan kriptoyu son müşterilerine sunabileceği tüm altyapı ara katmanına sahip değiller.”

BitPanda hali hazırda Raiffeisenlandesbank, N26, Lydia, Plum ve İtalyan mobil bankası Hype gibi bir dizi banka, neo-banka ve fintech platformu ile birlikte çalışıyor. Coinbase ortaklığı gelecekte çok daha fazla bankanın bu alana giriş yapmasını sağlayabilir. Fidelity ve diğerlerinin hamleleri bir sonraki potansiyel boğa sezonunda yatırımcı sayısının çok daha hızlı artabileceğini gösteriyor.