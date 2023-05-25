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Dev kripto para borsası Binance, aldığı son dakika kararı ile 10 altcoin’de belirli ağlar için para yatırma işlemini durdurduğunu duyurdu. Kripto para borsası söz konusu altcoin’ler için para yatırma işlemlerinin durdurulmasına gerekçe olarak ise Multichain (MULTI) ağında yaşananları gösterdi. İşte Binance’in para yatırma işlemlerini durdurduğu altcoin’ler ve ağlar.

10 Altcoin İçin Para Yatırma İşlemleri Durduruldu

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, aldığı son dakika kararı ile 10 altcoin‘de belirli ağlar için para yatırma işlemlerini durdurdu.

Kripto para borsasından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Multichain ekibinden net bir açıklama gelene kadar aşağıdaki köprülü token ağı için para yatırma işlemlerini geçici olarak askıya alıyoruz.” denildi.

Binance’in para yatırma işlemlerini geçici olarak durdurduğu 10 altcoin ve ağlar şu şekilde:

POLS (BSC)

ACH (BSC)

BIFI (FTM)

SUPER (BSC)

AVA (ETH)

SPELL (AVAXC)

ALPACA (FTM)

FTM (ETH)

FARM (BSC)

DEXE (BSC)

Kripto para borsası söz konusu altcoin’ler için diğer ağlardan para yatırma işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Binance’in 10 Altcoin İçin Para Yatırma İşlemlerini Durdurmasının Nedeni

24 Mayıs’ta Multichain ekibinin Çin polisi tarafından tutuklandığı, 1.5 milyar dolarlık sözleşme fonunun kontrol altında olduğu iddia edildi. Piyasa gözlemcileri, ekip üyelerinin aynı gün içinde ekip adresinden 494 bin 200 MULTI transfer ettiklerini ve Multichain köprüsünun şu an riskli göründüğüne dönük açıklamalarda bulunması büyük ses getirdi.

Nitekim tüm bu iddialar üzerine Multichain ekibinden bir açıklama yapıldı ve açıklamada “Multichain protokolünün çapraz zincir routlarının çoğu iyi çalışıyor olsa da, bazı çapraz zincir routları mücbir sebeplerden dolayı kullanılamamaktadır ve hizmetin ne zaman yeniden başlayacağı bilinmemektedir. Hizmet geri yüklendikten sonra, bekleyen işlemler otomatik olarak kredilendirilecektir. Multichain bu süreçte etkilenen kullanıcılara tazminat ödeyecek ve tazminat planı daha sonra açıklanacaktır.” denildi.

Tüm bu açıklamalar ışığında Binance’in tedbiren böyle bir hamle yaptığı belirtiliyor.