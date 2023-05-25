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  •   Bitcoin ve Bu 15 Altcoin’den Tutanlar Dikkat! Dev Kripto Para Borsası OKX’in Hong Kong Listesi Belli Oldu!

Bitcoin ve Bu 15 Altcoin’den Tutanlar Dikkat! Dev Kripto Para Borsası OKX’in Hong Kong Listesi Belli Oldu!

Özet

  • OKX borsası Hong Kong'daki bireysel yatırımcılar için uygulamasının güncellenmiş sürümünü yayına aldı.
  • Borsa, Hong Kong'daki bireysel yatırımcılar için BTC, ETH dahil toplam 16 kripto para listeledi.
  • Listelenen kripto paralar ApplePay, Visa ve Mastercard gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla satın alınabilecek.
09:33
25 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve önde gelen Web3 teknoloji şirketi OKX, Hong Kong’daki bireysel kripto para yatırımcılarının kripto paralarda güvenli bir şekilde ticaret yapmalarına imkan tanıyan uygulamasının güncellenmiş sürümünü yayına aldı.

Borsanın Hong Konglu Kullanıcılar İçin Sunacağı Kripto Paralar

OKX, bugün Hong Kong’daki bireysel kripto para yatırımcıları için uygulamasının güncellenmiş sürümünü kullanıma sunduğunu duyurdu. Kripto para borsası, Hong Kong’daki bireysel yatırımcılar için BTC, ETH, ADA, MATIC, SOL, DOT, UNI, LINK, SAND, LTC, AVAX, AXS, ATOM, XLM, USDT ve USDC‘yi listelediğini açıkladı. Kullanıcılar, BTC, ETH ve diğerleri de dahil olmak üzere güncellenmiş borsa uygulaması ile toplamda 16 kripto parayı alıp satabilecekler.

Söz konusu kripto paralar Hong Kong doları, eşten eşe (P2P) veya ApplePay, Visa ve Mastercard gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla satın alınabilecek. Kripto para borsasından gelişmeye ilişkin yapılan basın açıklamasında “Şehirdeki sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP’ler) ortaya koyduğu gerekliliklere uygun olarak, Hong Kong’daki kullanıcılara sanal varlıkların spot ticareti sunulacak.” denildi.

Bu gelişme OKX’in Hong Kong’un VASP’ler için yeni düzenleyici rejimine güçlü bir hazırlık yaptığını ve düzenleyici çerçevenin 1 Haziran 2023’te uygulamaya alınmasından önce sunulacak olan lisans başvurusu için varlık oluşturduğu anlamına gerekiyor. Dev kripto para borsası, geçtiğimiz yıl boyunca şehirde getirilmesi planlanan düzenleyici gereklilikleri karşılamak için operasyonlarını ve kontrollerini geliştirmeye odaklanmıştı.

Kripto Merkezi Olmayı Hedefleyen Hong Kong ve OKX

Hong Kong, hükümetin politika hedeflerini destekleyerek dijital varlıklar için gelişen bir merkez olmayı hedefliyor. OKX de bu bağlamda lisanslı VASP’lerden beklenen katı standartları karşılamayı amaçlayan güvenlik önlemlerini, saklama çözümlerini, kara para aklamayı önleme (AML) protokollerini ve uyumluluk yeteneklerini sergilemek için hükümet yetkilileriyle aktif olarak işbirliği yapıyor.

OKX Global Ticari Direktörü Lennix Lai, şirketin Hong Konglu yatırımcılar için güvenli ve kullanıcı dostu bir kripto para ticareti deneyimi sunma konusundaki kararlılığının altını çizerken, kripto para borsasının yeni VASP rejimi kapsamındaki lisanslama sürecinde düzenleyicilerle birlikte çalışma konusundaki kararlılığını ifade etti.

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