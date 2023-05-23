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Yıllardır XRP Coin yatırımcıları devam eden kayıtsız menkul kıymet davasının biteceği günü heyecanla bekliyor. Bu aynı zamanda altcoinlerin geri kalanı için de önemli bir emsal olacağı için dava sadece XRP Coin yatırımcılarını ilgilendirmiyor. Yakın zamanda duyurulan Hinman belgesi zaferi davanın seyrini nasıl etkileyecek?

Ripple Davası Son Durum!

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kaybetti. Hinman belgeleri konusunda Yargıç kararını verdi. Bu karar XRP Coin fiyatını pozitif etkiledi, peki bundan sonra? Bu belgeler, eski SEC Direktörü William Hinman’ın dört yıl önce yaptığı bir konuşmayla ilgili dahili taslakları ve e-postaları içeriyor. Can alıcı kısım bu belgelerin mevcut SEC yönetiminin elini zorlayacak olması. Belgelerde SEC’in Ripple‘ı kovuşturmak istediği yasal dayanakla çelişen ifadeler var. SEC bir kurum olduğu için Hinman’ın bağlayıcı açıklamalarını şahsi yorum olarak lanse ettirmesi de pek mümkün görünmüyor.

Hinman belgeleri Ether’in menkul kıymet olmadığını söylüyor ve bu kanaate nasıl varıldığıyla alakalı detaylar belgelerde bulunacak. Ripple’ın avukatları, XRP’nin sınıflandırılmasını etkileyebileceği için Hinman’ın vardığı sonuç hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. SEC bu belgelerin kurum çıkarına zarar vereceği gerekçesiyle gizli kalmasını istiyordu fakat istediğini alamadı.

XRP Coin Mahkeme Sonucu Ne Zaman?

Hinman belgelerinin her iki tarafın da kabul ettiği bir tarih olan 13 Haziran’da yayınlanması bekleniyor. Bu işbirliğinin bir anlaşmaya işaret ettiği yönünde spekülasyonlar vardı. Fakat uzmanlar bunu gerçekçi görmüyor. Kritik bir dönemeç artık geride kaldığı için 13 Haziran tarihinden sonra çok daha fazla uzamandan davanın özet kararının çıkması beklenebilir. Bunun için birçok uzman 2023 yılı ilk çeyreğine işaret etse de Ripple CEO’su tahminini Haziran sonu olarak revize etmişti. XRP Coin mahkeme sonucu Haziran sonu veya buna yakın bir tarihte duyurulabilir.

Peki ya SEC ile Ripple anlaşmaya varırsa? Bu XRP Coin için iyi bir sonuç olur ve makul bir ceza ödemesi karşılığında şirket düzenleyici baskıdan kurtulur. ABD merkezli kripto borsaları XRP listelemesi yapar ve dava bittiğinde muhtemelen fiyat çok daha yüksek seviyelerde olur. Ancak altcoinlerin geri kalanı için ortaya çıkacak belirsizlik anlaşma yerine Ripple zaferinin istenecek sonuç olduğunu gösteriyor.

Özetler Hinman belgeleri Ripple ve diğer altcoinlerin menkul kıymet olarak suçlanmasının önünde güçlü bir set olabilir bu yüzden 13 Haziran tarihi oldukça kritik bir gün olacak.