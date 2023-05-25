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  •   Yılların Tecrübesinden Bitcoin ve En Büyük Altcoin İçin Düşüş Uyarısı Geldi! İşte Hedef Seviyeler!

Yılların Tecrübesinden Bitcoin ve En Büyük Altcoin İçin Düşüş Uyarısı Geldi! İşte Hedef Seviyeler!

Özet

  • Kripto para yatırımcılarının endişeli bekleyişi devam ederken tecrübeli analistten düşüş uyarısı geldi.
  • Kripto para analisti Bluntz, Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) düşüş beklediğini söyledi.
  • Analist, Bitcoin'in 24 bin dolara kadar çekilmesini bekliyor.
19:01
25 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) henüz dibe vurmadığını iddia ederek fiyatların dibe vuracağı konusunda uyardı.

Bitcoin’de 24 Bin Dolara Varan Düşüş Bekliyor

Bluntz olarak bilinen anonim kripto para analisti, Bitcoin‘in Haziran ayında 24 bin dolar seviyesine kadar düşebileceğini “Düşük zaman dilimlerinde iyi görünse de, yüksek zaman dilimleri hala oldukça kötü görünüyor. Bunun BTC ve ETH’de bir tür yüksek zaman dilimi ayı bayrağı olarak çözüleceğini hissediyorum. Her türlü başarısızlığı izleyeceğim 28 bin 200 dolar ila 28 bin 300 dolar bölgesini çok yakından takip ediyor olacağım.” sözleriyle açıkladı.

Bluntz’un grafiğine bakıldığında Bitcoin‘in fiyat hareketinin teknik analizde W, X ve Y olarak etiketlenen dalgalarla çift üç Elliott Dalga modeli oluşturduğunu görülüyor. Analist, W ve X dalgalarını etiketlerken ve BTC‘yi 24 bin 800 dolar seviyesinin altına düşürecek olan Y düzeltici dalgasını da işaretlemiş durumda.

Ethereum İçin “Hype Rallisi” Uyarısı

Bitcoin’in ardından Ethereum‘a geçen Bluntz, en büyük altcoin’in grafiğinde akümülasyon ve kısa süreli yükselişler ve düşüşlerle birleşmesi oluştuğu gözlemlenen bir ayı bayrağı formasyonun oluşuyor olabileceğini söyledi:

Ayı bayrağı şu anda son derece olası görünüyor. Daha yükseğe çıkacağımızı düşünmüştüm ama bugünkü bu satışla birlikte bence böyle bir düşüş beklemek için daha erken gibi geldi ve işler hızla çirkinleşebilir.

Analist, bundan önce incelediği sosyal medya hype’ına dayanarak ETH için bir hype rallisi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuş, “Sosyal medya akışıma göz atmak için yaklaşık 10 dakika harcadım ve şu anda son derece düşük kaliteli bir grafik ile karşı karşıya olunduğunu söyleyebilirim. Temelde yüzde 90’ı oldukça kalitesiz paylaşımlar ve aralara serpiştirilmiş kıyamet senaryoları var. İnsanları çarpmak için bir hype rallisi hazırlanıyor gibi hissediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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