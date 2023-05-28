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Piyasalardaki dalgalanmanın ortasında en fazla ilgi gören altcoinlerden biri XRP Coin oldu. Bugüne de pozitif başladı. Popüler altcoin yıllardır devam eden SEC davası nedeniyle zor günler yaşadı. Borsaların bir kısmı tarafından dışlandı ve yasaklanacağı endişesi yatırımcılarını ürküttü. Ancak şimdi kripto şirketlerin için SEC davaları korkunç bir senaryo olmaktan çıktı. Bu cesaret XRP Coin ile aşılandı.

XRP Coin Yorum

XRP, fiyat grafiğinde son zamanlarda kazançlar göstererek altcoinin önemli bir direnç seviyesini aşmasına izin verdi. Mevcut teknik görünüm piyasada yükselişin güçlü olduğunu gösteriyor. Alıcıların talebi güçlü ve risk iştahı yeniden açılıyor. Bitcoin değer kazanmaya devam eder ve 27.200 dolar üstünde kapanışlar yapabilirse XRP Coin fiyatı daha yüksek tepeler yapabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada XRP 0,47 dolardan işlem görüyordu. Son işlem seanslarında, altcoin 0,45 dolarlık direnç seviyelerini başarıyla kırdı. Bu olumlu ivmenin sürdürülmesi halinde, XRP için bir sonraki direnç seviyesinin 0,48 dolar olması bekleniyor. Bu seviye aşılırsa 0,50 dolar seviyesine doğru bir yükseliş yaşanabilir. Ancak 0,47 dolar altına düşecek fiyat 0,43 desteğine kadar satışları beraberinde getirebilir.

XRP Coin Grafik ve Tahminler

Son işlem seansları sırasında, altcoin yalnızca fiyat hareketinde ilerleme kaydetmekle kalmadı, aynı zamanda alım gücünde de kayda değer bir toparlanma gördü. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) nötr bölgeyi geçmiş olması pozitif. Ek olarak, XRP 20 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çizgisinin üzerine çıkarak alıcıların fiyat momentumunu yönlendirdiğini gösterdi. Momentumdaki bu değişim, piyasada XRP’ye yönelik artan taleple desteklendi.

Diğer teknik göstergelere paralel olarak, altcoin grafikte alım sinyalleri sergilemeye başladı. Fiyat momentumunu ve potansiyel geri dönüşleri değerlendirmek için kullanılan bir araç olan MACD daha fazla yükseliş için öncü sinyaller göndermeye devam ediyor. Teknik cephedeki tüm bu iyimserlik daha çok Ripple davasının haftalar içinde biteceği beklentisinin kabul görmesiyle ilişkilidir.

Dava sona erdiğinde Coinbase dahil çok sayıda borsa XRP Coin’i listeleyecek ve popüler altcoin üstündeki güçlü düzenleyici baskıdan kurtulup “SEC ile mücadele etmek zorunda kalabilecek 20 bin altcoin arasından” sıyrılacak. Bu da gelecekte SEC riski ortadan kalktığı için onun daha da yoğun bir taleple karşılaşabileceğini anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.