BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerinde Patlama: 2 Günde 1.16 Milyar Dolar Aktı

Özet

  • Spot Bitcoin ETF’leri geçen yılın Ekim ayından bu yana en yüksek günlük net para girişini kaydetti.
  • Kurumsal talep kripto paraların fiyatlarında toparlanmayla birlikte ilerledi.
  • Kripto para piyasası her yönüyle 2026’ya temkinli iyimserlik eşliğinde bir başlangıç yaptı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yılın ilk günlerinde rekor düzeyde para girişi olması kripto para piyasasında 2026’ya yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi. Pazartesi günü açıklanan veriler Ekim ayından bu yana görülen en yüksek günlük net para girişine işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların düzenlemiş yatırım ürünlerine yönelmesi fiyat hareketleriyle birlikte piyasa psikolojisini de etkiledi. Gelişme yılın başında artan risk iştahının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Spot Bitcoin ETF’leri Güçlü Para Girişleriyle Öne Çıktı
2 Kripto Para Piyasasındaki Fiyat ve Beklenti Dengesi

Spot Bitcoin ETF’leri Güçlü Para Girişleriyle Öne Çıktı

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri Pazartesi günü toplam 697.25 milyon dolarlık net giriş çekti. Gçeen hafta Cuma günkü 471.14 milyon dolarlık girişle birlikte iki günlük toplam para girişi 1.16 milyar doların üzerine çıktı. Veriler 12 ETF’ten 9’unun pozitif akış gördüğünü ve yatırımcı ilgisinin tabana geniş şekilde yayıldığını ortaya koyuyor.

Bitcoin ETF’leri

Son işlem gününün lideri 372.47 milyon dolarlık girişle BlackRock’ın IBIT‘i oldu. Fidelity’nin FBTC‘si para girişlerine 191.2 milyon dolarlık katkı sağlarken Grayscale, Bitwise, Ark & 21Shares, VanEck, Invesco, Franklin Templeton ve Valkyrie’nin ETF’leri artı tarafta yer aldı. Söz konusu tablo kurumsal portföylerin yeni yılon başında yeniden yapılandırıldığını ortaya koyuyor.

Piyasa uzmanları ETF kanalı üzerinden gelen talebin yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleriyle sınırlı olmadığını vurguluyor. Düzenleme çerçevesinde sunulan ürünlere yönelik ilginin uzun vadeli para akışını destekleyebileceğini ifade ediliyor.

Kripto Para Piyasasındaki Fiyat ve Beklenti Dengesi

ETF’lere olan para girişleri kripto paralarda görülen toparlanmayla paralel ilerledi. Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,53, haftalık bazda yüzde 7,4 yükselişle 93.683 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 2,8 yükselişle 3.226 dolardan fiyatlanıyor.

Altcoin cephesinde ise daha sert fiyat hareketleri olduğu göze çarpıyor. XRP‘nin fiyatı günlük bazda yüzde 12,56, haftalık yüzde 29 yükselişle 2,38 dolardan işlem görüyor. Spot Ethereum ETF’lerine 168.13 milyon dolarlık net para girişi olurken XRP, Solana, Dogecoin ve Chainlink odaklı ürünlerde de pozitif para akışı izlendi.

Analistler ETF’lerin altta yatan varlıkları satın almak zorunda olmasının piyasada doğal bir destek mekanizması yarattığını belirtiyor. Buna karşın bireysel yatırımcıların temkinli kaldığı, büyük fonların ise Bitcoin ve Ethereum’u uzun vadeli portföy unsuru olarak konumlandırdığı aktarılıyor. Piyasadaki mevcut görünüm makro ve düzenleyici istikrarın sürmesi halinde orta vadede yapıcı bir çerçeve çiziyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?

6 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Altın, Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Pozitif Rakam: 38.5 Trilyon Dolar Görüldü

Satıldı mı, Tutuluyor mu? 57,55 Adet Coin’lik Bitcoin Gizemi Kafaları Karıştırdı

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Yükseliyor? 2026’nın İlk Günleri Kripto Para Piyasası İçin Ne Söylüyor?

Japon Bitcoin Devi Piyasayı Salladı: Bir Günde Yüzde 10 Yükseldi

LIT Coin Neden Fırsat Altcoin Olabilir? Bilmeniz Gereken 6 Önemli Detay

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Altın, Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Pozitif Rakam: 38.5 Trilyon Dolar Görüldü
Bir Sonraki Yazı Binance’in Duyurduğu BREV Coin’de Dikkat Çeken Hareketlilik: 2 Milyon Sessizce Dağıtıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var
Kripto Para

Lost your password?