Bitcoin ETF’lerinde Patlama: 2 Günde 1.16 Milyar Dolar Aktı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yılın ilk günlerinde rekor düzeyde para girişi olması kripto para piyasasında 2026’ya yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi. Pazartesi günü açıklanan veriler Ekim ayından bu yana görülen en yüksek günlük net para girişine işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların düzenlemiş yatırım ürünlerine yönelmesi fiyat hareketleriyle birlikte piyasa psikolojisini de etkiledi. Gelişme yılın başında artan risk iştahının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Spot Bitcoin ETF’leri Güçlü Para Girişleriyle Öne Çıktı

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri Pazartesi günü toplam 697.25 milyon dolarlık net giriş çekti. Gçeen hafta Cuma günkü 471.14 milyon dolarlık girişle birlikte iki günlük toplam para girişi 1.16 milyar doların üzerine çıktı. Veriler 12 ETF’ten 9’unun pozitif akış gördüğünü ve yatırımcı ilgisinin tabana geniş şekilde yayıldığını ortaya koyuyor.

Son işlem gününün lideri 372.47 milyon dolarlık girişle BlackRock’ın IBIT‘i oldu. Fidelity’nin FBTC‘si para girişlerine 191.2 milyon dolarlık katkı sağlarken Grayscale, Bitwise, Ark & 21Shares, VanEck, Invesco, Franklin Templeton ve Valkyrie’nin ETF’leri artı tarafta yer aldı. Söz konusu tablo kurumsal portföylerin yeni yılon başında yeniden yapılandırıldığını ortaya koyuyor.

Piyasa uzmanları ETF kanalı üzerinden gelen talebin yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleriyle sınırlı olmadığını vurguluyor. Düzenleme çerçevesinde sunulan ürünlere yönelik ilginin uzun vadeli para akışını destekleyebileceğini ifade ediliyor.

Kripto Para Piyasasındaki Fiyat ve Beklenti Dengesi

ETF’lere olan para girişleri kripto paralarda görülen toparlanmayla paralel ilerledi. Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,53, haftalık bazda yüzde 7,4 yükselişle 93.683 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 2,8 yükselişle 3.226 dolardan fiyatlanıyor.

Altcoin cephesinde ise daha sert fiyat hareketleri olduğu göze çarpıyor. XRP‘nin fiyatı günlük bazda yüzde 12,56, haftalık yüzde 29 yükselişle 2,38 dolardan işlem görüyor. Spot Ethereum ETF’lerine 168.13 milyon dolarlık net para girişi olurken XRP, Solana, Dogecoin ve Chainlink odaklı ürünlerde de pozitif para akışı izlendi.

Analistler ETF’lerin altta yatan varlıkları satın almak zorunda olmasının piyasada doğal bir destek mekanizması yarattığını belirtiyor. Buna karşın bireysel yatırımcıların temkinli kaldığı, büyük fonların ise Bitcoin ve Ethereum’u uzun vadeli portföy unsuru olarak konumlandırdığı aktarılıyor. Piyasadaki mevcut görünüm makro ve düzenleyici istikrarın sürmesi halinde orta vadede yapıcı bir çerçeve çiziyor.