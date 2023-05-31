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Haziran Ayında Kaç Dolar Olacak? Solana (SOL) Alınır Mı?

Özet

  • SOL Coin fiyatı haftalık grafikteki okumalara göre daha fazla düşecek.
  • Günlük grafikteki kurulum 23 ve 26 dolar seviyelerine sıçrama yaşanabileceğini söylüyor.
  • Borç tavanı anlaşması fiyatın 23 dolar testini destekleyebilir.
23:45
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hızı, düşük ücretler ve daha birçok açıdan Solana ağı en iyi layer1 çözümleri arasında geliyor. Ağ aktifliği bu yüzden zirvede. Bugüne kadar en fazla işlem yapılan blockchain Solana oldu ve buna rağmen fiyatı yaklaşık 250 dolarlık zirvesinin oldukça altında bulunuyor. Peki Haziran ayında onu neler bekliyor?

Solana (SOL)

Solana (SOL) fiyatı, Nisan ayında uzun vadeli bir direnç çizgisi tarafından reddedildiğinden beri düşüyor ve bu da trendin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli kırılmaya rağmen SOL uzun vadeli direnç çizgisinin üzerine çıkmayı başarana kadar bu düşüş eğilimi Haziran ayında da devam edecek.

SOL’un değeri, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana devam eden alçalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu uzun vadeli formasyon, SOL çizginin altında işlem görmeye devam ettiği sürece SOL Coin yatırımcılarının canını sıkmaya devam edecek.

SOL Coin Alınır Mı?

Haftalık grafik fiyatta düşüşün devam edeceğini gösterse de kısa vadeli günlük zaman dilimi daha iyimser görünüyor. Bunun ana nedeni, 17 Nisan’dan bu yana devam eden azalan takozdan kopuş. Alçalan kama bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir. Sonuç olarak, bu formasyondan bir kopuş en olası senaryodur. Kırılmayı destekleyen RSI 50’nin üstünde ve kısa vadeli görünüm SOL Coin yatırımcıları için bir ara yükseliş vadediyor.

Bununla birlikte, kırılma, haftalık zaman dilimindeki tüm düşüş okumalarını geçersiz kılmak için yetersizdir. Kısa vadede 23 dolara yükseliş mümkün görünse de bunun uzun vadede devam etmesi için 26 dolar bölgesinin geri kazanılması gerekiyor. Fiyat eğer 23 dolar üstünde günlük kapanışlar yapmayı başarırsa 26 ve 30 dolar dirençlerini hedefleyebilir.

İlerleyen saatler için pozitif bir gelişme borç tavanı oylamasıdır. Muhtemelen meclisten geçecek borç tavanı yasası birkaç saat içinde kripto paralar için de destekleyici olacak. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada tekrar 27.100 doların üstüne çıktı. Popüler kripto analisti Michael Poppe bu yasanın daha fazla para basılması anlamına geldiğini ve kripto paraları pozitif etkileyeceğini söylüyor.

Eğer SOL Coin 23 dolar üstünde tutunabilirse Haziran ayında yeni zirveler yapabilir. Bu aynı zamanda Bitcoin fiyat performansıyla da bağlantılı olacak.

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