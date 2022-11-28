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Kripto para piyasalarının çevreleyen korku ve 16.500 dolar altında kapanışlar yapan BTC fiyatı altcoinleri bugün de düşürdü. Asya piyasalarının negatif açılışı Bitcoin için olumsuz bir gelişmeydi. Çin’in artan günlük vaka raporları yeniden pandemi korkularını ateşledi. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.197 dolardan alıcı buluyor. ABD piyasaları negatif açıldı.

Polkadot (DOT)

Polkadot genel piyasadaki düşüşe rağmen diğerlerine nispeten güçlü kalabilenler arasında yer alıyor. DOT‘un fiyatları geçen hafta belirgin bir şekilde arttı. Bu durum, Polkadot’un aday gösterme havuzları aracılığıyla yarattığı ilgiye ya da kullanıcılarının güvenliğini artırmak için yapılan çalışmaların artmasına bağlanabilir. Messari verilerine göre fiyat geçtiğimiz hafta genel düşüşe rağmen %1,18 oranında arttı. LunarCrush’a göre, Polkadot’un sosyal hacminde de gözle görülür bir artış yaşandı. Sosyal etkileşimleri aynı dönemde %71,4 oranında artış gösterdi.

Bununla birlikte, Polkadot’a karşı duyarlılık son derece değişken oldu. Aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, Polkadot’a yönelik ağırlıklı duyarlılık hafta boyunca olumludan olumsuza doğru salındı.

Polkadot (DOT) Yorum

Altcoinde olumsuza dönen duygu durumuna rağmen stake yapanların sayısı geçtiğimiz hafta 22.074’e ulaştı. Polkadot’un büyümeye tanıklık ettiği bir diğer alan da ağdaki aktif hesapların sayısıydı ve bu sayı son birkaç gün içinde büyük bir artış gösterdi. Ancak, daha sonra yönünü aşağıya çevirdi. Ancak Polkadot son 30 günde hacim açısından yeterli büyüme kaydedemedi. Santiment tarafından sağlanan verilere göre hacim 300 milyondan 126 milyona düştü.

Birçok faktör Polkadot’un lehine olsa da şimdilik piyasadan daha ciddi bir pozitif ayrışmaya girmesi pek mümkün olmayabilir. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere vereceği tepkiler son derece önemli olacak. Fiyat 5,25 doların altında alıcı bulduğu için kısa vadeli görünüm negatif, RSI aşırı satışa doğru gidiyor. DOT Coin yatırımcıları 5,07 dolar altında kapanışlarda 4,95 ve 4,75 dolara kadar düşüş görebilir. Bitcoin’in yeniden 15.000 dolarlı seviyelere sarkması ihtimali DOT için büyük risk. Bu hafta Genesis tarafından gelecek haberler yakından takip edilmeli. Piyasadaki törpülenen risk iştahının arkasında Genesis’in potansiyel iflası yatıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.