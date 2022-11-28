Okuma Süresi: < 1 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 16.200 dolardan alıcı buluyor ve yeni gelişmeler satıcıları güçlendiriyor. Genesis’in iflasını açıklayacağına dair endişeler Pazartesi gecesinden bu yana yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde azalttı. Derken beklenen iflas kararı BlockFi’den geldi. Kripto paralar ilerleyen saatlerde daha da düşebilir.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

BlockFi, Sam Bankman-Fried’in kripto imparatorluğunun çöküşünün ardından iflas başvurusunda bulunan en son kripto firması oldu. Decrypt raporuna göre şirket iflas başvurusunda bulundu. Şirketten bir kaynak Decrypt raporuna göre iflas kararını doğruladı. Kullanıcıların kripto para yatırarak kazanç elde edebildiği platform ilk olarak FTX’in iflas başvurusunda bulunduğu gün olan 11 Kasım’da para çekme işlemlerini durdurdu. BlockFi o tarihte yazdığı bir mektupta, “Dünyanın geri kalanı gibi biz de bu durumu Twitter aracılığıyla öğrendik,” dedi. “FTX ve Alameda ile ilgili haberler karşısında şok olduk ve dehşete düştük.” Açıklamalarında bulunmuşlardı.

Şirket birkaç ay önce 3AC iflasıyla batma noktasına gelmiş ancak FTX tarafından atılan adım sonrasında iflastan kurtulmuştu. Şimdi FTX’in iflasıyla artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş oldu. Yaklaşık 15 gündür şirketin yakında iflas edebileceğine dair söylentiler zaten dolaşıyordu. Zincirleme iflaslar kripto para endüstrisindeki diğer devlere de zarar veriyor.

Detaylar geliyor.