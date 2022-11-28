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En Büyük 500 ve 5000 Balina Bu Altcoinlerden Alıyor!

En kabarık cüzdanlar en fazla hangi altcoinlere ilgi duyuyor? Güncel veriler 500 ve 5000 büyük balinayla ilgili önemli şeyler söylüyor.
18:50
28 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Balinalar devasa avcılardır ve okyanusların kralları olarak görülürler. Kripto piyasasının dev cüzdanlarına da balina ismi veriliyor. Çoğu piyasada eski olan ve cüzdanında milyonlarca dolarlık kripto para tutan bu balinalar blockchain sayesinde izlenebiliyor. Onların yeni aldığı kripto paralar, ellerinde tuttukları varlık ve daha fazlası. Hepsi izlenebiliyor.

Balinaların Aldığı Altcoinler

WhaleStats tarafından sağlanan istatistikler bize Ethereum ağındaki en büyük 500 balinanın aldığı altcoinleri söylüyor. Kripto para piyasalarındaki düşüşe rağmen balinalar makul gördükleri fiyatlardan altcoin toplamaya devam ediyor. Bir kısmı satışlar yaparken diğer grup alım yapıyor. Peki en büyük 500 Ethereum balinasının son 24 saatte aldığı altcoinler hangileri?

Tam liste şöyle;

  • ETH
  • USDC
  • USDT
  • ASTETH
  • STETH
  • CBETH
  • DAI
  • CHZ
  • BAT
  • BOBA

Ortalama alımlar ise 14.213 dolardan başlıyor son sıraya kadar 15 dolara düşüyor. Özellikle ETH ve onun wrapped versiyonları bugünlerde fazlasıyla popüler. Geçtiğimiz günlerde tek bir gün içinde 1 milyar dolarlık ETH alımından bahsetmiştik.

Balinaların Tuttuğu Altcoinler

Peki şimdi en büyük 5000 ETH balinasının tuttuğu altcoinleri inceleyelim. Sadece 5000 cüzdan 2 milyar doların üzerinde varlığa sahip ve bu altcoinler onların en güvendiği grubu oluşturuyor. Aşağıda tam listesi görüyorsunuz. Yaklaşık 1,4 milyar dolarlık stablecoin tutuyorlar. Bu onların daha fazla düşüş için hazırlandığını gösterebilir. Büyük yatırımcılar piyasalarda daha fazla erime beklediğinde stablecoin varlıklarını artırır ve girişi için doğru zamanı bekler. Bu veri bir açıdan iyidir çünkü ellerinde bu kadar stablecoin olması satışları büyük ölçüde tamamladıklarını gösterir. Yani dibe giden yolculukta önemli bir mesafe şimdiden alınmış olabilir.

Ethereum balinalarının vazgeçemediği ETH de ilk sıralarda yer alıyor. SHIBA ise en sevdikleri meme token, toplamda 5000 balina 68 milyon dolarlık Shiba Coin tutuyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.180 dolardan alıcı buluyor. Piyasalardaki negatif seyir devam etse de VIDT ve RIF günün spekülatif sıçrayışını yapan iki altcoin oldu. Bugünlerde fiyatı %30’un üzerinde anlamsızca artan çok fazla altcoin görüyoruz. Pump/dump organizasyonları 2017-2018 yıllarını hatırlatıyor. Evet bazı yatırımcılar FOMO ile kolay kazanç için ciddi kayıplarla da yüzleşiyor.

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