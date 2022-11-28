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Terra Classic Topluluğu Bölündü! LUNC Son Gelişmeler!

LUNC topluluğu 2 konuda ayrılığa düştü. Bir öneri geçmiş olmasına rağmen tepki çekiyor. LUNC birleşecek mi?
19:15
28 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda gündemi yoğun bir haftaya başladık ve daha ilk günden BlockFi iflası piyasaları sarstı. Altcoinler düşüyor. Ancak LUNC özelinde başka önemli gelişmeler daha var. LUNA iflasının ardından eski ağ Terra Classic ismiyle yoluna devam etmeye başlamış ve iflas eden dev kaderine terk edilmiş. Ancak yatırımcıların yoğun ilgisi LUNC fiyatının bir miktar toparlanmasına neden oldu. Şimdi de bazı önemli güncellemeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Terra Classic Son Gelişmeler

Terra Classic topluluğu, LUNC geliştiricilerinin Cosmos blockchain’indeki diğer ağlarla iletişimi geri getirecek IBC entegrasyonunu onayladı. Bu arada topluluk, IBC’nin yeniden açılması sırasında yakım vergisi parametresinin %0,2’den %1,2’ye yükseltilip yükseltilmeyeceğini ve LUNC’un LUNA ile birleşip birleşmeyeceği konusunda bölünmüş durumda. Terra Rebels çekirdek geliştiricisi Edward Kim’in Cosmos tabanlı Osmosis, Crescent ve Juno blockchainleri için üç IBC kanalını yeniden etkinleştirmeye yönelik 10950 sayılı önerisi %100 destekle şimdiden “geçme eşiğine” ulaştı.

Ayrıca Edward Kim, topluluğun CosmWasm yükseltmesini içeren v23 yükseltmesinden sonra ağ üzerinde inşa edilen proje sayısında önemli bir artış bekleyebileceğini belirtti.Tahmini olarak 5 Aralık tarihinde IBC kanallarını yeniden açmasıyla birlikte, 10960 sayılı Teklif yakım vergisinin yeniden düzenlenmesini hedefliyor.

Terra Classic Topluluğu Bölündü

Yakım vergisindeki değişiklik teklifi Osmosis’in artan hacminden faydalanmayı ve %0,2’lik yakma vergisi uygulamasından sonra yavaşlayan yakımlara ivme kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, teklifin 2. kısmı %1,2’lik yakma vergisinin yakma oranını, topluluk havuzu ücretini, Oracle ödül havuzu ücretini ve USTC repeg havuzu ücretini kontrol etmek üzere bölünmesini önermektedir. Teklif bir şekilde topluluk tarafından kabul edilmiş olsa da geliştiricilerin ve zincire zarar vereceğine inanan popüler doğrulayıcıların direnişiyle karşılaştı.

Doğrulayıcılardan ClassyCrypto son yaptığı paylaşımda yakma vergisinin artırılmasının projeleri Terra Classic ağına geri getirme hedeflerini baltalayacağını söyledi. Ayrıca ihtilafa düşülen diğer önemli bir konu ise LUNC için faydayı artırmayı amaçlayan olası bir LUNA birleşmesidir. Terra Rebels’in yeniden canlanma için yayınladığı yol haritası LUNA ve Do Kwon’dan bağımsız olma amacını gösterdiğinden, çoğu kişi Terra Classic topluluğunun asla LUNA ile birleşmeyeceğini varsayıyor. Ayrıca potansiyel bir birleşmeye de karşı çıkılıyor.

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