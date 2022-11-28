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İflas Etmesinden Korkulan Dev Bitcoin ve Kripto Balinasından Açıklama!

İflası halinde tüm altcoinlerin yüzde 50'ye varan kayıplar yaşamasına neden olabilir. Ancak açıklamaları önemli.
22:08
28 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Sayılı Bitcoin sahipleri arasında olan ve iflasından endişe edilen şirket birkaç dakika önce önemli açıklamalarda bulundu. Digital Currency Group birçok dev kripto para şirketinin sahibidir. Genesis ve Grayscale, DCG çatısı altında hizmet veriyor. Genesis’in FTX ve 3AC sebebiyle yaşadığı sorunlar çekimleri durdurmasıyla sonuçlandı. Durum böyleyken DCG ve özellikle Grayscale şirketlerinin geleceğiyle ilgili şüpheler kripto para yatırımcıları aşırı satışlara zorluyor. Grayscale birkaç dakika önce bir açıklama yayınladı.

Kripto Paralara Çökecek Mi?

DCG’nin alt şirketleri kripto endüstrisinin en büyük aktörlerini temsil ediyor. Bunların iflası kripto paraların çok daha büyük kayıplar yaşamasına neden olabilir. Grayscale tüm bu korkunun ortasında kritik bir duyuru yayınladı. Duyurunun detayları ise rezerv kanıtı konusundaki sorulara odaklanıyor. Şirket şunları yazdı;

“Son olaylar nedeniyle, yatırımcılar anlaşılır bir şekilde kripto yatırımlarını daha derinlemesine sorguluyor. Grayscale’in dijital varlık ürünlerinin temelini oluşturan dijital varlıkların saklanması etkilenmemiştir ve ürünlerimizin dijital varlıkları güvenli ve emniyetli kalmaya devam etmektedir. Şeffaflığı ciddiye alıyoruz ve dijital varlık ürünlerimiz için tam ve adil risk açıklamaları oluşturmak ve güçlendirmek için düzenleyicilerle yapıcı bir şekilde çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahibiz. Bu ruhla, 18 Kasım 2022 itibariyle aşağıdakileri teyit ediyoruz:”

Şirketin açıkladığı maddeler ise şunlardır;

  • Grayscale‘in dijital varlık ürünlerinin varlıkları güvenli ve emniyetlidir. Bakiyeler geçmiş kamu dosyalarına yansıtılmış ve üçüncü taraf denetçilerimiz tarafından değerlendirilmiştir.
  • Grayscale’in dijital varlık ürünlerinin her biri ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulmuştur
  • Grayscale’in dijital varlık ürünlerinin temelini oluşturan tüm dijital varlıklar, her bir ürün için saklama görevlisi olarak Coinbase Custody Trust Company, LLC (Coinbase Custody) tarafından tutulur.
  • Grayscale’in dijital varlık ürünlerinin her birini yöneten kurumsal belgeler ve Coinbase Custody ile yapılan saklama sözleşmesi, ürünlerin altında yatan dijital varlıkların ödünç verilmesini, ödünç alınmasını veya başka bir şekilde ipotek edilmesini yasaklamaktadır.

“Coinbase Custody, saklama operasyonlarının bir parçası olarak sıklıkla zincir üzerinde doğrulama gerçekleştirir.  Güvenlik endişeleri nedeniyle, bu tür zincir içi cüzdan bilgilerini ve onay verilerini bir kriptografik Rezerv Kanıtı veya diğer gelişmiş kriptografik muhasebe prosedürü aracılığıyla kamuya açık hale getirmiyoruz.”

Grayscale İflas Eder Mi?

Şirketin iflasına neden olacak sorun, müşterilerine sunduğu hizmetlerin temelini oluşturan gerçek kripto varlıkları elinde tutmuyor olmasıdır. Ancak bu ihtimale şirket kapı katıyor. Üstelik Coinbase borsası da yakın zamanda Grayscale şirketine ait varlıkların kendileri tarafından sorunsuz biçimde saklandığını duyurdu. Binance CEO’su geçtiğimiz hafta bu konudaki şüphelerini dile getirdikten sonra özür dileyerek paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Şirket ise şunları söylüyor;

Coinbase Custody ile yaptığımız anlaşma gereği rezervlerimizdeki kripto paraların ödünç verilmesi/alınması, ipotek edilmesi yasaktır. Biz veya Coinbase bunu yapamayız. DCG, Genesis veya başka bir Grayscale iştiraki dahil olmak üzere başka hiçbir kuruluş, Grayscale ürünlerinin temelini oluşturan kripto paralar üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir.”

Yani varlıklar güvende, tüm müşterilerimizin aldığı Trustlar için (bir nevi ETF) karşılık değer olarak kripto paralarımız var. Bu doğrultuda şirketin rezerv sorunu nedeniyle iflası mümkün görünmüyor.

Coinbase Custody: Kurumsal müşterilere kripto para saklama hizmeti verilen Coinbase iştirakidir.

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