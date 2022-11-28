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Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!

Dünyanın en büyük kripto para projelerinin arkasında olan dev şirket yeni bir açıklama yaptı ve tüm piyasa takipçilerini şimdiden heyecanlandırdı.
22:50
28 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük iki NFT projesinden biri olarak kabul edilen BAYC’nin yapımcılarından yeni bir hamle geliyor. Bu yılın Eylül ayının başlarında, NFT devi Yuga Labs’ın Mecha Apes adında yeni bir NFT Koleksiyonu üzerinde çalıştığı ve yılın sonunda piyasaya süreceği söylentileri yayılmıştı.

Mecha Apes Lansmanı Duyuruldu

Yuga Labs’ın Topluluk Yöneticisi Alexei Koseff’in, NFT devinin bu yılın Aralık ayına kadar beklenen Mecha Apes’i piyasaya süreceğini bir tweet ile paylaşmasıyla birlikte olayın doğruluğu da kanıtlanmış oldu. Bununla birlikte Alexei, Mecha Apes ile paralel olarak yeni bir blok zinciri tabanlı oyun platformunun başlatılacağını ve yerel token Apecoin (APE) tarafından destekleneceğini de açıkladı.

Bu arada, koleksiyonumuz çıktığında bir APE sahibi olabilmek için şimdi whitelist’e kaydolabilirsiniz!

Alexei’nin son tweet’ine göre Yuga Labs, kullanıcıların yaklaşan NFT düşüşü için kayıt olmaları ve pozisyonlarını güvence altına almaları için beyaz listelerini açtı.

NFT Satışlarında Sert Düşüş

NFT’ler için son zamanlarda işlem hacimlerinde keskin bir düşüş görüldü. Hacim, bu yılın Ocak ayındaki rekor seviyesinden Eylül ayına gelindiğinde %97’lik bir düşüş yaşadı sadece 466 milyon dolara geriledi. Hacim bakımından en büyük NFT ticaret platformu olan OpenSea, sadece iki ay öncesine kıyasla satışlarda %75’lik bir düşüş yaşadı.

Yeni ortaya çıkan NFT piyasası, 2021’de kripto para birimi fiyatlarındaki artışlardan ve yatırımcılar arasındaki yüksek risk iştahından yararlanırken, merkez bankasının faiz oranlarını artırması ve son FTX krizinin yatırımcıları dijital varlıklar gibi riskli varlıklardan vazgeçmeye itmesi sebebiyle bu koşullar 2022’de keskin bir şekilde değişti.

Bununla birlikte, Bored Ape Yacht Club (BAYC), Bored Ape Kennel Club (BAKC) ve The Otherside adlı metaverse projesi gibi kayda değer projelerle rakipsiz bir NFT şirketi olan Yuga Labs, yaklaşan yeni koleksiyonun piyasaya sürülmesiyle NFT piyasasını eski ihtişamına geri getirebilecek mi herkes bunu merak içerisinde takip ediyor.

Firma ayrıca kısa süre önce, bir zamanlar BAYC’nin en büyük rakibi olarak görülen CryptoPunks’ın bazı haklarını da satın aldı ve rakipsizliğini yeni bir seviyeye taşıdı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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