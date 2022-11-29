Popüler zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, ayı piyasasının ortasında Bitcoin (BTC) için dip fiyatı işaret eden bir "maksimum acı" modeline dikkat çekti.

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Öngörülerinin çıkmasıyla yakından takip edilen zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, ayı piyasasının ortasında Bitcoin (BTC) için dip fiyatı işaret eden bir “maksimum acı” modeline sahip.

Bitcoin “O” Seviyenin Yolcusu

Zincir üstü analisti Willy Woo, bir milyondan fazla Twitter takipçisine tüm coin’lerin (BTC’lerin) yüzde 58 ila yüzde 61’inin satın alım fiyatının altında ya da zararda olması durumunda Bitcoin fiyatının nerede olacağına bakarak BTC için bir dip fiyat öngörüsünde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

Maksimum acı modeli Bitcoin’de dibin yaklaştığına işaret ediyor. Geçmiş veriler, BTC fiyatının coin’lerin yüzde 58 – yüzde 61’i su altında kaldığında (turuncu) makro döngüde dibe ulaştığını gösteriyor. Yeşil gölgelendirme GBTC Trust için de kilitli olan coin’ler için ayarlanmıştır.

Woo’nun paylaştığı modele biraz yakından bakıldığında, modelin Bitcoin’in 12 bin dolara düşebileceğini gösterdiği görülüyor.

BTC’de Başka Bir Dip Test Ediliyor

Zincir üstü analisti, ayrıca paylaştığı ve daha az karmaşık olduğu görülen başka bir modelde BTC‘nin CVDD’ye (Yok Edilen Kümülatif Değer Coin Günleri) dayalı bir dibi test ettiğini belirterek şu notu düştü:

BTC’ler eski yatırımcıdan yeni yatırımcıya geçtiğinde, işlem bir ABD doları değeri taşır ve aynı zamanda önceki sahibinin bir miktar HODL zamanını yok eder. CVDD, bu değer – zaman yok oluşunun kümülatif toplamının piyasanın yaşına oranıdır ve kalibrasyon yapmak için altı milyona bölünür.

Woo, CVDD modelinin yeni nesil yatırımcılar piyasaya girdikçe BTC’de yeni bir fiyat dibi oluşturma eğiliminde olduğu fikrine dayandığının altını çizerek şunu ekledi: