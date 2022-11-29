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ABD’den Dünya Devi Kripto Para Borsasıyla Anlaşma! Yatırım Yapacak!

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı bu dünya devi kripto para borsasıyla bir anlaşmaya vardığını duyurdu! İşte ayrıntılar!
01:00
29 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), önde gelen kripto para borsası Kraken ile “İran’a yönelik yaptırımların bariz ihlali” nedeniyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

OFAC ve Kraken Anlaşması

OFAC 28 Kasım’da yaptığı bir duyuruda, Kraken’in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmesiyle ilgili “hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için” yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 362.000 dolardan fazla ödemeyi kabul ettiğini söyledi. ABD merkezli kripto para borsası, Hazine ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak yaptırımlara uyum kontrollerine 100.000 dolar yatırım yapacak. OFAC konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Kraken’in, otomatik internet protokolü (IP) adres engelleme sistemi dahil olmak üzere uygun coğrafi konum belirleme araçlarını zamanında uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Kraken platformunda kripto para birimi işlemleri yaparken İran’da olduğu anlaşılan kullanıcılara hizmet ihraç etti.

Basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada Kraken baş hukuk sorumlusu Marco Santori, borsanın OFAC’a “gönüllü olarak kendini bildirdiğini ve hızlı bir şekilde düzelttiğini” belirterek şunları söyledi:

Kraken, bu karara varmadan önce bile uyum önlemlerimizi güçlendirmek için bir dizi adım atmıştı. Buna kontrol sistemlerini daha da güçlendirmek, uyum ekibimizi genişletmek ve eğitim ile hesap verebilirliği geliştirmek dahil.

“Güvenlik İhlali”

Amerika Birleşik Devletleri’nin 1979 yılından beri İran’a yönelik yaptırımları devam ediyor. Ancak Kraken’in, İran’da ikametgahı olduğu bildirilen 1.500’den fazla kişinin 2019’dan beri kontrolleri ihlal ettiğini ve kripto para birimlerini platform üzerinden alma ve satma imkanı verdiği iddia ediliyor.

The New York Times’ın Temmuz ayındaki bir raporuna göre, Eylül ayında istifa edeceğini açıklayan dönemin CEO’su Jesse Powell, Kraken’e sağlayacağı faydalar herhangi bir mali veya yasal değerden daha ağır basarsa yaptırımlardan özellikle bahsetmeyerek yasayı çiğnemeyi düşüneceğini öne sürmüştü. Kripto para borsasının ayrıca ABD tarafından yaptırım uygulanan ülkeler olan Suriye ve Küba’daki bireyler için de kripto para birimlerine erişime izin verdiği bildirildi.

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