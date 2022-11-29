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Bitcoin (BTC) madencilerinin kapitülasyonunun ortasında, madencilerin agresif satışlarla devam ettikleri görülüyor. Uzmanlar Bitcoin fiyatının dibe vurmasının 3-6 ay daha sürebileceğine inanıyor.

Kapitülasyon Süreci Resmen Başladı

Kripto para borsası FTX’in çöküşünün ortasında Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanı için büyük bir satış baskısı görülüyor. BTC fiyatı, Bitcoin için şimdiye kadarki en kötü Kasım ayını geride bırakmaya hazırlanırken ay içerisinde yüzde 20’den fazla düştü. Bu büyük fiyat düzeltmesi sırasında en fazla zararı Bitcoin madencileri gördü.

Zincir üstü (on-chain) veriler, Bitcoin madenci kapitülasyonunun resmen başladığını ve BTC fiyatında daha fazla acının yaşanacağına işaret ediyor. Bitcoin madenci kapitülasyonu, Bitcoin fiyatı düştüğünde ortaya çıkan ve bazı madencilerin BTC’yi karlı bir şekilde tutmasının zorlaştığında yaşanan senaryodur. Sonuç olarak madencilerin geneli ellerindeki BTC’leri satarlar ve madencilik cihazlarını kapatarak ağdan çıkmak zorunda kalırlar.

Öte yandan, Bitcoin hash rate‘i tersine dönmeye ve yükselmeye başlamış durumda. 7 günlük hareketli ortalamaya göre BTC hash rate’i tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 13,7 altında seyrediyor. Bir sonraki Bitcoin madenciliği zorluk ayarlaması, bundan bir hafta sonra gerçekleşecek ve yüzde 9 oranında düşecek. Bu, açık bir şekilde Bitcoin madencilerinin kapitülasyonunun başladığının ilk işaretidir.

Aşağıdaki bir başka grafikte, Bitcoin madencilerinin geçen ay boyunca agresif bir şekilde satış yaptığı görülebiliyor. Bu durum kripto para borsası FTX’in çöküşüyle birleşince BTC fiyatı üzerinde daha fazla satış baskısına neden oldu.

Madenci Kapitülasyonu Daha Fazla Acıya Neden Olabilir

Bazı analistler FTX’in çöküşünün bulaşıcılığının diğer kripto para şirketlerine yayılacağına işaret ediyor. Bu, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için daha fazla acıya yol açabilir. Analistler, FTX bulaşıcılığı yayıldıkça Bitcoin fiyatının 5 bin dolara kadar düşebileceğini söyleyecek kadar ileriye gidiyorlar.

Bitcoin‘in dibe vurması bundan sonra 3-6 ay daha sürebilir. Popüler kripto para analisti IncomeSharks, “Bitcoin’de fiyatı düşüren dış faktörler olduğunda, genellikle V şeklinde tersine dönüşler (KOVID-19’un ortaya çıktığında yaptığı gibi) oluşabilir. İç olaylar olduğunda (FTX, 3AC, Luna), büyük olasılıkla fiyatın 3 ila 6 ayda dibe vurduğu görülür. Kesinlikle, yavaş ve sıkıcı.” değerlendirmesinde bulundu.