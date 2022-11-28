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Ülkemizde kripto paralarla ilgilenen milyonlarca yatırımcı var. Tahminler 5,5 milyon olduğunu söylüyor. Dünyanın birçok ülkesinden daha fazla kripto paralara ilgi duyduğumuz su götürmez bir gerçek. Enflasyon, kur baskısı ve daha birçok sebebi olabilir bunun ancak Türk yatırımcılar riski de seviyor. Son 24 saatte en fazla hacim göre kripto paralar da bunu doğruluyor.

Türklerin Aldığı Kripto Paralar

Türk vatandaşlarının işlem yaptığı birçok yerel borsa bulunuyor. Bunların verilerini derleyip canlı kripto para fiyatı ve hacmiyle bize sunan 21milyon.com büyük bir kolaylık sağlıyor. Son 24 saatte en fazla işlem gören kripto paraları, hangi kripto paranın hangi yerel borsalarda olduğunu, hacimlerini ve daha birçok şeyi buradan takip edebiliyoruz. Son 24 saatin verileri ise 15:20 itibariyle aşağıdaki gibiydi.

Dün Elon Musk’ın Twitter ödeme sistemiyle alakalı yaptığı paylaşım DOGE fiyatını hızla yukarı çekti ve anlaşılan Türk yatırımcılar bundan yararlanmak istemiş. Yaklaşık 500 milyon dolarlık hacim ilginin boyutunu gözler önüne seriyor. Tether’ı ilk 3’te görmeye alıştık birçok Türk yatırımcı kurdaki dalgalanmadan kazanç elde edebilmek veya global borsadaki bakiyesini TRY ile takas etmek için onu kullanıyor.

Kripto Paralar Son Durum

Türk borsalarındaki hacim 243 milyon dolara geriledi. Küresel hacim ise dün 30 milyar dolar seviyesineydi. Bu hafta kripto paraları ilgilendiren 20’ye yakın gelişme yaşanacak. Tüm bu gelişmelerin artık piyasaya bir yön vermesi gerekiyor. Azalan yatırımcı ilgili Bitcoin fiyatını nispeten dar bir alanda işlem görmeye itiyor. Türk borsalarını kullanan kullanıcılar ise bu süreçte aşırı volatilite gören CHZ, DOGE, LUNC gibi varlıklara yöneliyor.

Kripto paraların kümülatif değeri 818 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise %38’de bulunuyor. Küresel hacim 44 milyarda dolarda bulunuyor. Hafta sonu 30 milyar dolara kadar düşen hacim bir miktar arttı. Genesis ve FTX hakkındaki gelişmelere piyasadaki belirsizliği daha da artırabilir. Şimdilik LUNC, DOGE gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklar daha büyük kayıp riskleri taşıyor.