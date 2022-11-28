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Büyük Düşüş! “Bitcoin Milyoneri Oldum” Derken On Binlercesi Öldü!

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından on iki ay sonra, yedi haneli BTC cüzdanları ağır bir darbe aldı.
14:30
28 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü (on-chain) analiz şirketi Glassnode, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasından 12 ay sonra yedi haneli BTC cüzdanlarının ağır bir darbe aldığını bildirdi.

Milyoner Sayısında Büyük Düşüş

Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana kripto para piyasasının ne kadar düştüğünün bir başka göstergesi olarak BTC milyonerlerinin sayısında kaydedilen düşüş dikkat çekiyor.

Çok sayıda BTC cüzdanını takip eden zincir üstü analist şirketi Glassnode, 25 Kasım itibariyle 1 milyon doların üzerinde bakiyesi olan 23 bin 245 cüzdan olduğunu bildirdi. Karşılaştırma yapılması bakımından, BTC/USD’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara yaklaştığı 8 Kasım 2021’de Bitcoin milyonerlerinin sayısı 112 bin 898’di.

Bu tür adresler, Bitcoin’in bir yıl veya daha uzun süren ayı piyasasının çeşitli noktalarında sahipleri tarafından yapılan mütevazı satışlara tabi olarak spot fiyata paralel olarak düşüş eğilimi gösterir. Güncel veriler Bitcoin milyoneri sayısının bu dönemde yaklaşık yüzde 79 düştüğünü, BTC/USD‘nin ise yüzde 77 oranında değer kaybettiğini gösteriyor.

Bu 2 Bitcoin Yatırımcı Grubu Sürekli Alım Yapıyor

Öte yandan bazı veriler, kripto para borsası FTX‘in iflasının ardından ağır darbe alan Bitcoin’de bir yatırımcı grubunun sürekli olarak alım yaptığını, fiyattaki düşüşü  satın alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini gösteriyor. Glassnode, cüzdan bakiyesi 1 BTC ve üstünde olan cüzdanların sayısı önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. 27 Kasım itibariyle bu sınıftaki BTC cüzdanlarının sayısı 952 bini geçerek rekor kırdı. Decentrader, kripto para borsalarında işlem yapan kullanıcıların fonlarını özel cüzdanlara çekmesi ve cüzdanları birleştirmesinin 1 BTC veya daha fazlasına sahip cüzdanlardaki önemli artışı açıkladığını bildirdi.

Glassnode, cüzdan bakiyesi 0.01 BTC veya daha fazlası olanların da son günlerde varlıklarını artırdığını bildirdi. Bununla birlikte, genel olarak cüzdan bakiyesi sıfır olmayan Bitcoin cüzdanların sayısı 18 Kasım’dan bu yana düşüyor.

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