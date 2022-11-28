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Kripto para piyasası iflas krizleri ve Fed’in yüksek faiz oranları ile mücadele ederken, ortaya çıkan belirsizlik ve finansal kaos birçok şirketi etkiliyor.

Aave: Borç Krizi ve Önlemler!

Merkeziyetsiz borç verme protokolü Aave, Ethereum tabanlı 17 token ve stablecoin için borç verme işlemlerini geçici olarak dondurdu. Bu hamle, Aave‘nin CRV pazarındaki büyük oranda açık pozisyon açılmasından ve 1,6 milyon dolarlık borç endişesinden sonra geldi. Aave, birden fazla zincirde kilitli 3,65 milyar dolardan fazla varlığa sahip. Aave aynı zamanda, Ethereum’daki en büyük borç verme protokolüdür. Aave sürüm 2.0’da birkaç token için ödünç vermeyi geçici olarak durdurma kararı ekosistemdeki teklifini onaylamasının ardından alındı. Liste, yearn.finance, Curve DAO, 0x, Decentraland, 1inch, Basic Attention Token, Ampleforth, DeFi Pulse Index, renFIL ve Maker, Enjin, xSUSHI ve sUSD, GUSD, RAI, USDP ve LUSD stablecoin’leri içeriyor. Protokol, risk yönetimi adına kullanıcıların bu varlıkları yatırmasına veya platformda borç almasına izin vermeyecektir.

Teklifte, “piyasada meydana gelen son olaylara ve piyasalar genelinde devam eden likidite krizine yanıt olarak, bu teklif bazı volatil varlıktaki risk profilini azaltmayı amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı. Teklif, bir trader’ın Aave’de Curve DAO (CRV) piyasasında büyük bir kısa pozisyon açmasından günler sonra kabul edildi ve bu da protokol için 1,6 milyon dolarlık borçla sonuçlandı. Geçen hafta, bir trader Aave’den 92 milyon CRV (57 milyon dolar) borç aldı ve token’ları sürekli satmaya devam ederek CRV fiyatında keskin bir düşüşe neden oldu. Ancak trader, CRV token fiyatı yükselirken bir fiyat sıkışması yaşadı. Aave, kısa pozisyonu tasfiye ederken 1,6 milyon dolarlık bir borç tahakkuk ettirdi. Aave, borcu kapatmak için yeterli kaynağa sahip olduğunu belirtmesine rağmen, proje, düşük likidite varlık havuzlarını dondurarak bu tür olayların ortaya çıkmasını önlemek istiyor.