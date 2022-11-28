Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizlerin kıskancında sıkışan kripto para şirketleri ve borsalar, zor bir test sürecinden geçiyor.

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Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizlerin kıskancında sıkışan kripto para şirketleri ve borsalar, zor bir test sürecinden geçiyor.

Kripto Para Borsası AAX, İflas Bayrağını Dikiyor!

Hong Kong merkezli kripto para borsası AAX‘ın Başkan Yardımcısı Ben Caselin, istifa ettiğini açıkladı. İddialar, şirket yönetiminin iflas ve tasfiye nedeniyle kapıları kapattığını gösteriyor. Borsa çalışanlarının Kasım ayından sonra işlerine son verileceği açıklanırken, müşterilere platformdaki varlıklarının yarısının iade edileceği bildirildi.

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