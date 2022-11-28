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Kripto para piyasası büyük bir belirsizlik içinde hareket ederken, Bitcoin’e (BTC) dair karamsarlık devam ediyor.

Jake Wujastyk: Önceki Ayı Piyasaları!

Yatırım şirketi TrendSpider LLC’nin CEO’su Jake Wujastyk, Bitcoin’deki düşüşün daha da derinleşeceğini iddia etti. Yönetici Bitcoin’in 2017 ve 2019’da görülen ayı piyasalarındaki seviyelere düşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Wujastyk, böyle bir senaryonun gerçekleşme olasılığının oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Bitcoin, önceki boğa koşusunun zirvesi olan 19.666 dolara ulaştıktan sonra Aralık 2017’yi 13.880 dolardan kapattı. BTC zirveye ulaştıktan kısa bir süre sonra sert bir ayı piyasasına girdi. 2019’da Bitcoin, 2022’nin ilk yarısında önemli bir ralli yaşadı ve Temmuz 2019’da yıllık en yüksek seviyesi olan 13.880 dolara ulaştı.

Ralli sürdürülebilir değildi ve Bitcoin sonraki aylarda düşüşe geçmeden önce o ayı 10.760 dolardan kapattı. Bu ayın başlarında Wujastyk, Bitcoin’in bir ayı bayrağı modeli oluşturduğunu belirtti. Bitcoin, an itibariyle 16.207 dolardan işlem görüyor. Bitcoin geçen Kasım ayında kaydettiği 69.044 dolarlık rekor seviyesinden %76’dan fazla değer kaybetti. Geçen ay, önde gelen analist ve trader Peter Brandt, Bitcoin’in sıfıra düşme olasılığının hala mümkün olduğunu söyledi. FTX borsasının çöküşü, kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. Amerikalı iş adamı Andy Kessler, Wall Street Journal tarafından yayınlanan yakın tarihli bir makalede, Bitcoin’in sıfır dolara çakılabileceğini iddia etti.

Karamsarlık, Devam Ediyor!

JPMorgan gibi kurumlar BTC’de 13.000 dolara işaret ederken, bazı analistler daha karamsar bir tablo çiziyor. Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin önümüzdeki üç ayda %9 düşeceğini iddia etti. Fed’in sıkılaştırma politikasına dikkat çeken banka, toparlanmanın Mayıs’da ortaya çıkmayacağını belirtti. BTC zirvesine ulaştıktan sonra, geçtiğimiz yıl çeşitli makro-ekonomik faktörlerin yanı sıra kripto sektöründeki likidite sıkışıklığı nedeniyle keskin bir şekilde geri değer kaybetti.

Kripto piyasasındaki kaos hakkında yorum yapan uzmanlar, kripto kışının muhtemelen 2024’e kadar sürebileceğini belirterek, bir sonraki boğa koşusunun bir sonraki Bitcoin yarılanmasından sonra başlayacağını öne sürdü. Uzmanlara göre Bitcoin’in yeniden ivme kazanması için küresel ekonomideki belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Fed’in faiz politikaları ve FTX krizi önemli faktörler olmaya devam edecek gibi görünüyor.