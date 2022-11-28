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Tahminleriyle Nam Salan Analistten Bitcoin’de “Çok Az Kaldı” Analizi! Tarihleri Sıraladı!

Kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin'in (BTC) ne zaman dibe vurabileceğini tahmin etmek için geçmiş ayı piyasaları modellerini inceledi ve BTC'de dip için tarihleri sıraladı.
10:15
28 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tahminleriyle nam salan kripto para analisti Benjamin Cowen, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ne zaman dibe vurabileceğini tahmin etmek için geçmiş ayı piyasaları modellerini inceledi ve BTC fiyatının dibe vurmasını beklediği tarihleri sıraladı.

2018 Yılına Benzer Bir Dip Senaryosu Bekliyor

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni bir strateji oturumunda Bitcoin fiyatının dip seviyesine ulaşmak için yeni bir dip seviyelere sert bir şekilde düşmeden önce bir dizi düşen tepeler yaptığı 2018 yılındaki benzer bir dibe vurma senaryosu beklemenin makul olacağını belirterek şunları söyledi:

Şimdiye kadar 2022’de dibe vurma senaryosu kimsenin işine yaramadı ve bu yüzden yılın başında ‘Bakın, 2022’de dibe vurmaya çalışırken çok fazla zihinsel enerji harcamayın…’ demiştik. Ayı piyasasında olduğunuzda, biraz daha zaman verirsiniz ve daha aşağı gitme eğiliminde oluruz. Burada da benzer bir model izleyecek olursak 200 günlük basit hareketli ortalamayı tahmin edebiliriz, eğer mevcut yörüngesinde aşağı doğru devam edecek olursa bu hareketli ortalamada nereden geçebilir?

Dip için Tarih Verdi

Cowen, geçmişteki ayı piyasası döngüleri ile karşılaştırma yaparak BTC‘nin başka bir boğa piyasasına hazırlanmadan önce en düşük noktasına ulaştığı bu yılın 25 Aralık’ı civarında potansiyel bir kapitülasyon olayının meydana gelebileceğini söyleyerek uyardı:

Aralık ayının sonlarında, Noel’e doğru, 25 Aralık, 26 Aralık, 27 Aralık, tatillerde bir yerde 200 günlük hareketli ortalama ile kesişeceğini görebilirsiniz. Bunun geçmiştekine benzer şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesin bir şey söyleyemem ama şunu söyleyebilirim: Bu ayı piyasası bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve tarihsel olarak Bitcoin için ayı piyasaları yaklaşık bir yıl sürüyor. 2014’teki 14 ay, 2018’deki ise yaklaşık 12 ay sürmüştü; dolayısıyla bu bağlamda, zaman açısından tipik olarak diplerin ne zaman oluştuğuna dair bir görünümde olduğumuzu iddia edebilirsiniz.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,41 düşüşle 16 bin 172 dolardan el değiştiriyor.

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