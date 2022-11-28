Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın vadeli işlemler kolu Binance Futures, bir altcoin'i delist (listeden çıkarma) edeceğimi duyurdu. Detaylar haberimizde.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘ın vadeli işlemler kolu Binance Futures, bir altcoin’i daha delist (listeden çıkarma) edeceğini duyurdu. Kripto para borsası, yatırımcıları olası bir likidasyona karşı korunmaları için pozisyon ayarlaması yapmalarını tavsiye etti. İşte Binance’ın vadeli işlemlerde listeden çıkaracağını duyurduğu o işlem çifti.

O İşlem Çifti Listeden Çıkarılacak

Dev kripto para borsası Binance’ın vadeli işlemler kolu Binance Futures, Civic’i (CVC) en büyük stablecoin Tether (USDT) işlem çiftinde listeden çıkaracağını duyurdu. Yapılan duyuruda, “Binance Futures, 29/11/2022 tarihinde TSİ 12.00’da CVC/USDT sürekli vadeli işlem sözleşmesi üzerinde otomatik bir uzlaşma gerçekleştirecek ve uzlaşma tamamlandıktan sonra bu sözleşmeyi listeden çıkaracak. Buna ek olarak Binance Futures, CVC/USDT sürekli vadeli işlem sözleşmesinin kaldıraç ve teminat seviyelerini 28/11/2022 tarihinde TSİ 12.00’da aşağıdaki tabloda yansıtıldığı şekilde ayarlama yapacak. Güncellemeden önce açılan mevcut pozisyonlar etkilenecektir. Olası bir likidasyondan kaçınmak ve kaldıracın ayarlama yapılmasından önce pozisyonda gerekli ayarlamaların yapılması şiddetle tavsiye edilir.” notu düşüldü.

Binance’ın CVC/USDT işlem çiftini listeden çıkarmadan önce yapacağı kaldıraç ayarlamasında ise işlem çifti için sunulan en yüksek kaldıraç seviyesi 20x’den 10x’e çekilecek.

Duyurunun Ardından Altcoin’in Fiyatı Düştü

Kripto para borsası Binance’ın Civic için CVC/USDT işlem çiftini vadeli işlemlerden listeden çıkaracağı duyurusu altcoin’in fiyatının aşağı yönde hareketlenmesine ve düşmesine neden oldu. Saygın kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre CVC, bu yazının hazırlandığı sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,34 düşüşle 0,09755 dolardan el değiştiriyor.

Civic‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 25 Aralık 2017 tarihinde 1,66 dolarla kaydedilmişti. Altcoin, 2020-2021’deki boğa koşusunda beklenen performansı gösterememiş ve yeni bir ATH kaydedememişti. CVC, güncel fiyatlarla 2017 yılında kaydettiği ATH’ının yüzde 94,16 altında fiyatlanıyor.