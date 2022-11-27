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Mayıs ayından bu yana kripto paraların nerdeyse tüm büyük hareketlerini önceden tahmin etti ve bu etkileyici. Ancak bu kahin olduğunu göstermiyor geçtiğimiz yıl aynı isim Bitcoin’in 5 haneli bir fiyatı 2022 ortasına kadar görmesini bekliyordu. Konumuza dönecek olursak bu başarılı analist kripto yatırımcılarına birçok sırrını açıkladı. Onlara önemli tavsiyeler verdi. Başarısı ona kulak vermemizin bize bir şeyler katabileceğini gösteriyor.

Kripto Para Uzman Tavsiyeleri

Aylardır yatırımcıların çoğunu kendi görüşlerine ikna etti. Önümüzdeki haftalarda Bitcoin büyük bir sürpriz yapıp 20.000 dolara tırmanmaz ve 13.500 seviyesine inerse insanlar onu bulup omuzlarına alacak. Peki popüler analist Capo neyi diğerlerinden iyi yapıyor? Yatırımcılara tavsiyeleri neler? Sizin için tavsiye ve sırlarını derledik. İşte kripto kahininin yatırımcılara tavsiyeleri.

Trade/yatırım yaparken en büyük sorun sabırsızlıktır. Bu da pek çok tatminsizliğe yol açıyor. Günümüzde toplum sadece anlık zevkler peşinde koşuyor ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak giderek zorlaşıyor. Anahtar, neyin kontrolünüzde olduğunu ve neyin olmadığını bilmektir. Buna felsefede Kontrol İkilemi denir.

Piyasayı ya da bir olayın ne zaman gerçekleşeceğini kontrol edemezsiniz, ancak onun tarafında, en yüksek olasılığın olduğu tarafta olmayı deneyebilirsiniz.

Bir diğer önemli kavram da sadece sonuçtan değil yolculuktan da keyif almayı öğrenmektir. Memnuniyetiniz ve mutluluğunuz nasıl davrandığınızdan, yaptığınız analizlerden ve kendinizi nasıl hissettiğinizden kaynaklanmalıdır. Bunlar sizin kontrolünüz altındadır. Gerisi değil.

Açık bir pozisyonunuz varken geceleri kötü uyuyorsanız, bunun nedeni o pozisyonun büyüklüğünün kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla olmasıdır. Küçültün.

Her zaman uyarıları ayarlayın. Uyarılar/Alarmlar hayat değiştiren bir araçtır. Bazen fiyat tamamen yatay seyrederken grafiklere bakıp zamanımızı boşa harcıyoruz. Çalışmadığınız veya uyarılar tetiklenmediği sürece fiyatı kontrol etmeyin.

Gürültüyü görmezden gelin. Ne yaptığınıza odaklanın ve gerisini görmezden gelin. Bu kolay değil ve benim hala üzerinde daha fazla çalışmam gerekiyor. Haberlerde ve Twitter ‘da okuduklarınızın çoğu saf gürültüdür. Analizinizi bu gürültüler etkileyebilir. (Ancak haber takibi de yatırımcılar için son derece önemli, o halde yorumdan uzak saf haber gelişmelerini izleyebiliriz, Twitter faydalıdır, haberler sizin kritik gelişmelerde uyanık olmanızı sağlar)

‘da okuduklarınızın çoğu saf gürültüdür. Analizinizi bu gürültüler etkileyebilir. (Ancak haber takibi de yatırımcılar için son derece önemli, o halde yorumdan uzak saf haber gelişmelerini izleyebiliriz, Twitter faydalıdır, haberler sizin kritik gelişmelerde uyanık olmanızı sağlar) Odağınızı koruyun. Çok fazla uyaranla dikkatinizin dağılması kolaydır. Binlerce açık grafik, başka bir ekranda açık Twitter, diğerinde Discord. Aynı anda iki şeyle ilgilenmeye çalıştığımızda üretkenlik büyük ölçüde azalır.

Daha az ekran kullanın ve başka bir şey görmemek için her zaman pencereyi büyütün.

Sözleri olmayan rahatlatıcı müzikler dinleyin.

Sağlıklı beslenin ve her gün egzersiz yapın. Uyku kalitenize dikkat edin. Bu sadece odaklanmanızı değil, aynı zamanda üretkenliğinizi de artıracaktır.

Ama en önemli şey: Mutluluğunuz dışsal bir şeye bağlı değildir. Nihai hedef motivasyon olmalıdır, ancak yolculuğun tadını çıkarmak ve küçük hedeflere ulaştığınız için mutlu olmak iyidir.

Her Şeyi Bilen Analist

Yoktur, bir analist herhangi bir alanda her şeyi biliyor olsaydı muhtemelen size yatırım tavsiyeleri vermek yerine 365 günlük tatilinin sıradaki gününü yaşıyor olurdu. Fenomenlerin, popüler analistlerin ve diğerlerinin piyasadaki bir sonraki harekete dair sadece tahminleri olabilir. Bugün bile kripto Twitter’a girip bir gözlem yapın. Bir grup Bitcoin fiyatının 12.000-13.000 dolar aralığına düşeceğini söylerken diğerleri buranın dip olduğunu iddia ediyor. Peki ne olacak? Bitcoin için iki ihtimal var yazı veya tura. Fiyat elinde sonunda ikisinden birinin dediği bir noktaya gidecek. Peki yazı veya turayı doğru tahmin edenler geleceği görmüş olur mu? İki grup da kendi teknik analiz sonuçlarına göre, on-chain indikatörlerdeki yorumları kapsamında tahminlerde bulunuyor. Yani iki grubun da elle tutulur dayanakları var.

İki seçeneğiniz var. Ya uzun vadeli yatırımcı olup gelecek gördüğünüz projelere makul gördüğünüz fiyatlardan risk profilinize göre alım yapıp bekleyeceksiniz. Ya da kısa vadeli trade kararlarınızı kendi başınıza alabilmek için temel/teknik analiz noktasında yetkin hale geleceksiniz. Çünkü kazanç ve kayıplarınızdan sadece “siz” sorumlusunuz. Haberler, analistler ve diğerleri size sadece bakabileceğiniz farklı pencereler sunar. Ancak her pencere bazen doğruyu göstermez, kripto paralar çok puslu bir havaya sahiptir. En net, doğru sonucu gösteren pencereyi bulana kadar tüm paranızı kaybedebilirsiniz. O halde ne yapmalı? Farklı görüşleri inceleyip onu diğerleriyle karşılaştırabilecek kadar bu piyasayı tanımalısınız. En azından yukarıda bahsettiğim gibi kimsenin ipiyle kuyuya inmemek için en büyük 100 kripto para arasında projesine en güvendiklerinizden sizi kaybettiğinizde üzmeyecek miktarda uzun vadeli yatırım yapabilirsiniz. Önemli bir not riskini minimalize etmek isteyen büyük yatırımcılar portföylerinde ağırlıklı olarak BTC ve ETH tutar. Özellikle BTC büyük düşüşlerde altcoinlere göre daha az kayıp yaşar. Bu aynı zamanda yükselişi kaçırmadan altcoinlerdeki alım fırsatlarını dolar bazlı az bir kayıpla yakalamanız demektir. Büyük düşüşlerde altcoinler BTC bazlı da erir. Dolar yerine BTC bazlı trade (2017-2018’de bu çok popülerdir sonradan dolara ilgi patladı) ayı sezonlarında size çok ciddi kazançlar getirebilir.