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ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto, önemli bir nedenden ötürü bu altcoin’e dikkat çekti.

Toncoin (TON): Telegram’ın Kritik Hamlesi..!

Sert kripto kışının ortasında bile, birkaç altcoin zorluklara meydan okumayı başardı. Bunlardan bir tanesi de Toncoin (TON) oldu. TON, geçen ay yaklaşık %25 arttı. Bu son artış sayesinde, Toncoin şu anda yaklaşık 2,1 milyar dolarlık toplam piyasa değeri ile en iyi 30 kripto para biriminden biri olmayı başardı. Toncoin şu anda 2 doların altında işlem görüyor ve bazı trader’lar projenin daha da fazla potansiyele sahip olduğunu tahmin ediyor. Analiste göre, kripto portföyünüz için TON’u düşünmenizin iki nedeni vardır Toncoin, dünya çapında 700 milyondan fazla kullanıcısı olan ve popüler bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram tarafından tasarlanan merkeziyetsiz bir Katman 1 blok zinciridir. Diğer popüler Katman 1 blok zincirleri gibi, Toncoin de yıldırım hızında işlem yapma hızı ve sıfıra yakın ücretler sunar. Ayrıca, geliştiricilere ağ üzerinde merkeziyetsiz uygulamalar oluşturma potansiyeli sunar. Bu bağlamda Telegram, Ethereum‘a çok benziyor.

Toncoin, Telegram kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir blok zinciridir. Bu blok zinciriyle etkileşime gireceğiniz tek zaman, halihazırda Telegram kullanıyor olduğunuz zamandır. Örneğin, Telegram’daki diğer kullanıcılara mesaj göndermenin yanı sıra, onlara blockchain cüzdanı aracılığıyla kripto ödemeleri gönderebileceksiniz. Bu nedenle, TON’un Telegram ile olan bağlantısı çok önemli. Bu özellik, temel olarak Toncoin’e yüz milyonlarca kullanıcıdan oluşan yerleşik bir kullanıcı tabanı sağlar. Toncoin, Telegram ile ortaklık kurarak, Ekim ayının sonunda, Telegram kullanıcılarına Telegram kullanıcı adlarını alma ve satma hakkı veren yeni bir açık artırma girişimi başlattı. Tabii ki de bu kullanıcı adları için ödeme yapmak için Toncoin kullanmak gerekiyor. Bu, Toncoin’e olan talebi artırdı, çünkü en çok arzu edilen Telegram kullanıcı adlarının minimum açık artırma değeri 10.000 Toncoin veya mevcut ABD doları cinsinden yaklaşık 17.500 dolar.

Telegram, Halka Arz Olabilir!

Bu girişim, Toncoin için devam eden ve yinelenen bir talep oluşturduğu için dikkate değerdir. Bu kullanıcı adlarını almak için Toncoin‘e sahip olmanız gerekir, yani şu anda Toncoin’iniz yoksa bu işlemleri yapamıyorsunuz. Telegram sonunda Toncoin’i kripto ödemeleri için kullanırsa, bu kullanıcı adları çok önemli hale gelebilir. Bununla birlikte, Telegram ile ilişkisi Toncoin’e yatırım yapmak için az da olsa riskli olabilir.. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 2018’de Telegram’a soruşturma başlattı. Bu, Telegram’ın ilk olarak blockchain projesi için 1,2 milyar dolarlık bir ilk coin arzı (ICO) başlattığı zamandı.

Ancak daha sonra, 2021’de Telegram Open Network aniden Toncoin olarak yeniden ortaya çıktı ve kendisini The Open Network (“TON”) olarak yeniden markalaştırdı. Bazı kripto borsalarında Toncoin satın alabilirsiniz, ancak ABD merkezli Coinbase‘de satın alamazsınız. ABD merkezli bir Telegram kullanıcısıysanız, yine de mesaj gönderip alabilirsiniz, ancak Telegram kullanıcı adı açık artırmasına katılmanız engellenir. Analiste göre, gelecek yıl Toncoin için çok ilginç olacak. Telegram, 2023’te ilk halka arz olma planlarını açıkladı.