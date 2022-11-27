Paradan daha önemli şeyler vardı. Cardano ekibinin bu imaj probleminden kurtulması gerek. Aksi taktirde iş büyüyebilir.

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Cardano kurucusu Hoskinson yeniden kameralar karşısında geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Para kaybettiğini açıkladı. Vasil ile akıllı sözleşmelerin akınına uğrayacağını iddia eden Cardano eldeki projelerin de sönmeye başladığını görüyor. Bu acı verici çünkü Ethereum ile rekabet etmeyi uman ADA Coin yatırımcıları bunu beklemiyordu. Anlaşılan Hoskinson da bunu beklemiyordu.

ADA Coin Haberleri

Ethereum’un kurucu ortağı ve Cardano kurucusu Hoskinson kısa süre önce faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Ardana projesi hakkında konuştu. Yeni bir video güncellemesinde Hoskinson, projeye yatırım yaptıklarını ve zarar gördüklerini söyledi. Açıklamanın detayları ise şöyle;

“Birkaç gün önce Ardana’nın sorunları olduğuna dair şeyler duydum ve ardından Twitter üzerinden faaliyetlerini durduklarına dair bir açıklama yaptılar. Şimdi, C fonu aracılığıyla bu projede yatırımcıydım. Görünüşe göre ciddi bir kayıp yaşadım ve topluluk da yaşadı. Ancak benim için işin en tatsız kısmı faaliyetlerini durdurmalarından bizi sorumlu tutmalarıydı. Bu yönetimlerinin başarısızlığıydı Cardano’nun değil.”

Ardana ekibi Cardano blockchain’i üzerinde akıllı sözleşme geliştirmenin son derece zor olduğunu söyledi. Projeyi açık kaynak olarak diğerlerinin dilerse geliştirmesi için yayınlayacaklarını da duyurdular.

Cardano Geleceği

Cardano üzerinde geliştirme yapmak, araçlara, altyapıya ve güvenliğe çok fazla fon ayrılması nedeniyle zor oldu diyen ekip projenin durdurulduğunu söyledi. Ama Ardana’nın durdurulmasından daha kötü olan şey Cardano’nun akıllı sözleşme yeteneklerine dair yaptıkları söyledikleriydi. Cardano bir akıllı sözleşme platformu olarak büyümeye çalışıyor ve ekosistemdeki en önemli projelerden biri çok ağır bir nedenden işi terk ediyor. Bu yeni geliştiricilerin Cardano’ya şüpheyle yaklaşmasına neden olur. Eğer Cardano ekosisteminde gerçekten fayda üreten projeler olmazsa insanların ADA Coin almak için de bir nedeni kalmayacaktır. Durum böyleyken Hoskinson’un işi zor çünkü kaybedilen sadece para değil aynı zamanda imajdı.

Hoskinson, sorunun Cardano’nun arkasındaki teknolojiden ya da fon eksikliğinden ziyade projenin liderliğinde yattığını söylemeye devam ediyor.