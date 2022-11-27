Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Cardano Kurucusu: Bu Rezaletten Dolayı Beni Suçlamayın! Sorun Büyüyebilir!

Paradan daha önemli şeyler vardı. Cardano ekibinin bu imaj probleminden kurtulması gerek. Aksi taktirde iş büyüyebilir.
17:10
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano kurucusu Hoskinson yeniden kameralar karşısında geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Para kaybettiğini açıkladı. Vasil ile akıllı sözleşmelerin akınına uğrayacağını iddia eden Cardano eldeki projelerin de sönmeye başladığını görüyor. Bu acı verici çünkü Ethereum ile rekabet etmeyi uman ADA Coin yatırımcıları bunu beklemiyordu. Anlaşılan Hoskinson da bunu beklemiyordu.

ADA Coin Haberleri

Ethereum’un kurucu ortağı ve Cardano kurucusu Hoskinson kısa süre önce faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Ardana projesi hakkında konuştu. Yeni bir video güncellemesinde Hoskinson, projeye yatırım yaptıklarını ve zarar gördüklerini söyledi. Açıklamanın detayları ise şöyle;

“Birkaç gün önce Ardana’nın sorunları olduğuna dair şeyler duydum ve ardından Twitter üzerinden faaliyetlerini durduklarına dair bir açıklama yaptılar. Şimdi, C fonu aracılığıyla bu projede yatırımcıydım. Görünüşe göre ciddi bir kayıp yaşadım ve topluluk da yaşadı. Ancak benim için işin en tatsız kısmı faaliyetlerini durdurmalarından bizi sorumlu tutmalarıydı. Bu yönetimlerinin başarısızlığıydı Cardano’nun değil.”

Ardana ekibi Cardano blockchain’i üzerinde akıllı sözleşme geliştirmenin son derece zor olduğunu söyledi. Projeyi açık kaynak olarak diğerlerinin dilerse geliştirmesi için yayınlayacaklarını da duyurdular.

Cardano Geleceği

Cardano üzerinde geliştirme yapmak, araçlara, altyapıya ve güvenliğe çok fazla fon ayrılması nedeniyle zor oldu diyen ekip projenin durdurulduğunu söyledi. Ama Ardana’nın durdurulmasından daha kötü olan şey Cardano’nun akıllı sözleşme yeteneklerine dair yaptıkları söyledikleriydi. Cardano bir akıllı sözleşme platformu olarak büyümeye çalışıyor ve ekosistemdeki en önemli projelerden biri çok ağır bir nedenden işi terk ediyor. Bu yeni geliştiricilerin Cardano’ya şüpheyle yaklaşmasına neden olur. Eğer Cardano ekosisteminde gerçekten fayda üreten projeler olmazsa insanların ADA Coin almak için de bir nedeni kalmayacaktır. Durum böyleyken Hoskinson’un işi zor çünkü kaybedilen sadece para değil aynı zamanda imajdı.

Hoskinson, sorunun Cardano’nun arkasındaki teknolojiden ya da fon eksikliğinden ziyade projenin liderliğinde yattığını söylemeye devam ediyor.

Ethereum 19 milyon dolar toplamıştı ve sadece 9 milyar dolarını kullanabildi. Piyasadaki dalgalanmadan dolayı bu yaşandı. Fakat bugün neredeler? Düzgün bir şekilde varlıklarını hedge etmeyi başardılar ve en büyük ikinci kripto para konumundalar. Bunu anlatmaya devam edeceğim. Bu bir finansman sorunu değildi. Bu bir platform sorunu da değildi. Görünüşe göre bu bir liderlik meselesiydi… C fonuyla konuştuktan sonra, bu projelerin sorun yaşadığını ilk kez Twitter aracılığıyla, sizinle aynı zamanda öğrendik ki bu son derece tatsız bir durum ve böyle bir şey olmamalı.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
İlgili Yazılar
İlk 10’daki Kripto Para! Gece Yarısı Mucizesi İşe Yarayacak Mı?
İlk 10’daki Kripto Para! Gece Yarısı Mucizesi İşe Yarayacak Mı?
Cardano Bombayı Patlattı! Yeni Blok Zinciri Ve Coin Duyurusu Geldi!
Cardano Bombayı Patlattı! Yeni Blok Zinciri Ve Coin Duyurusu Geldi!
Cardano’da (ADA) Dengeler Bozuluyor! Fiyat Artışı Kapıda Mı?
Cardano’da (ADA) Dengeler Bozuluyor! Fiyat Artışı Kapıda Mı?
Cardano (ADA) Teknik Analiz: Fiyat Yükselecek Mi?
Cardano (ADA) Teknik Analiz: Fiyat Yükselecek Mi?
18-19 Kasım’da Fiyatı Uçabilir! İlk 10’daki Altcoin İçin Büyük Müjde!
18-19 Kasım’da Fiyatı Uçabilir! İlk 10’daki Altcoin İçin Büyük Müjde!
Dikkat İlk 10’daki Altcoinde 0,35 Dolar Beklentisi!
Dikkat İlk 10’daki Altcoinde 0,35 Dolar Beklentisi!
Altcoin Cardano’nun (ADA) Kurucusu Hoskinson Açıkladı: Başlıyoruz!
Altcoin Cardano’nun (ADA) Kurucusu Hoskinson Açıkladı: Başlıyoruz!
İlk 10’daki Altcoin İçin Kıyamet Senaryosu! Kripto Para Analisti Uyardı!
İlk 10’daki Altcoin İçin Kıyamet Senaryosu! Kripto Para Analisti Uyardı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022