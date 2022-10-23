En büyük PoS blockchainlerinden olan Cardano'yu önümüzdeki yıllarda nasıl bir gelecek bekliyor. Uzmanlar neler düşünüyor?

Okuma Süresi: 3 Dakika

ADA fiyatı bundan 10 gün önce 20 aydır görmediği dip seviye olan 0,3517 dolara kadar düştü. 22 Eylül tarihinde gerçekleşen Vasil hard forktan bu yana fiyattaki erime devam ediyor. Halbuki Vasil beklentisiyle Mayıs, haziran ayındaki büyük düşüşlerden en az etkilenenlerden biri Cardano olmuştu.

Cardano (ADA) Geleceği

Kayıplar 13 Ekim tarihindeki diple sınırlı kalmadı. ADA Coin fiyatı 0,33 dolarlık işlem fiyatıyla kayıplarını sürdürüyor. Çok sayıda gecikmenin ardından, Cardano’nun ağın kapasitesini artırmayı ve blockchainin ölçeklenebilirliğini geliştirmeyi vaat eden Vasil ana ağ yükseltmesi 22 Eylül’de yayınlandı. 27 Eylül’de Vasil’in tüm yetenekleri kullanılabilir hale geldi. Buna ek olarak, Plutus V2 maliyet modeli Cardano blockchaini tarafından etkinleştirildi ve akıllı sözleşmeler için daha düşük işlem maliyetleri elde edildi.

Bu değişikliklerin ADA’nın değerini artırması beklenmektedir. En azından uzun vadede daha iyi imkanlara sahip olan Cardano ağı iyi bir potansiyele sahip. ADA, diğer kripto piyasalarının çoğuyla birlikte kasvetli bir Eylül ayı geçirmiş olsa da önemli güncellemeler ve güçlü token temelleri, orta vadede bir atılım için hazır olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, RSI ve MACD gibi önemli teknik göstergelerin 50’nin altında kalmaya devam ettiği ve düşüş eğilimine işaret ettiği düşünüldüğünde, Cardano’nun önümüzdeki dört hafta içinde çok büyük bir patlama yaşaması mümkün görünmüyor.

Santiment’e göre 10.000 ila 10.000.000 ADA tutan adresler birikim eğilimlerini sürdürdü. Bu adresler 27 Temmuz’dan bu yana portföylerini toplamda mevcut ADA arzının %0,46’sı kadar artırdı. Bu, 10 günden biraz daha uzun bir süre içinde yaklaşık 138 milyon dolar değerinde ADA birikimi anlamına geliyor. Cardano Blockchain Insights’a göre, ağ üzerinde 3.105 Plutus tabanlı akıllı sözleşme yayınlandı.

ADA 2023-2030 Fiyat Tahmini

PLAYN’in kurucusu Matt Lobel, ADA için yıl sonuna kadar 1,5 dolara yükseleceğine inanıyor. Ay sonuna yaklaşık 68 gün kaldığını düşünürsek bu pek mantıklı bir hedef gibi görünmüyor. obel, yönetim ekibinin kalite öncelikli felsefesinin ADA’nın “gelişmeye devam etmesini ve diğer projelerin yaşadığı bazı kalite zorluklarıyla karşılaşmamasını” sağlayacağını, ancak büyüme hızının cesaret kırıcı olabileceğini iddia etti. Morpher CEO’su Martin Froehler de bu görüşe katılıyor. Froehler, ADA’nın değerinin daha da artacağını öngörüyor. Ona göre yıl sonuna kadar fiyat 1 doları görebilir.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson 2023 ve 2024 yılında ciddi miktarda paranın risk piyasalarına gireceğini söyledi. Buna göre önümüzdeki yıl ADA fiyatı yeniden 1 doları görebilir.

ADA Coin 2025 Fiyat Tahmini

Router Protocol’ün CEO’su ve Xo-kurucusu ise yıl sonuna kadar 0,2 dolara kadar bir dip ön görüyor. Changelly’ye göre, minimum ADA fiyatının 2025 yılında 1,87 olması bekleniyor. Finder’ın fintech uzmanlarından oluşan ekibi ise 2025 yılına kadar 2,93 dolarlık bir hedef duyurdu.

Cardano Vakfından Frederik Gregaard’a göre Cardano 2026 yılına kadar 50 kadar banka ve 10 Fortune 500 şirketini bünyesine katmayı umuyor. Gregaard ayrıca resmi bir sunumda bankacılık kurumlarının Cardano’nun yardımcı tokenini kullanmasını nasıl mümkün kılmayı umduğunu da tartıştı.

ADA Coin 2030 Fiyat Tahmini

Sony Electronics’in eski kıdemli iş analisti olan ve Fortune 500 şirketleriyle çalışma deneyimi bulunan Josh Enomoto’nun Nasdaq’da yazdığı yazıya göre Cardano’nun “çift haneli eşiği” aşması sanıldığı kadar zor olmayacak. Bu argümanı ilk olarak Mayıs 2021’de sundu ve hatta ADA fiyatının 2022’nin sonunda 22 dolara ve 2027’nin sonunda belki de 100 dolara ulaşacağını tahmin etti. Finder’ın paneli Cardano’nun geleceğini değerlendirerek onu iyi bir konuma yerleştirdi. ADA’nın 2030 yılına kadar 6,53 dolara ulaşacağına inanıyor.