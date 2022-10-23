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Enflasyona karşı iyi bir sığınak olmayan kripto paralar güçlü destekçiler arıyor. Peki İngiltere? Henüz kesin bir şey yok ancak İngiltere’de yaşanacak gelişmeler kripto paranın yararına olacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Birleşik Krallığın kripto paraları desteklemesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda kripto paraların meşruiyeti açısından da faydalıdır.

Rishi Sunak ve Bitcoin (BTC)

Geçtiğimiz hafta, İngiltere’nin Başbakan Vekili Liss Truss, göreve başlamasının üzerinden 45 gün geçtikten sonra istifa etti. Son gelişmelere göre, İngiltere’nin eski şansölyesi Rishi Sunak büyük olasılıkla görevi devralacak. Elbette henüz kesin bir şey yok ancak Sunak son paylaşımında İngiltere’nin zor durumdaki ekonomisini korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını duyurdu. Rishi Sunak şöyle yazdı:

“Birleşik Krallık harika bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. İşte bu nedenle Muhafazakar Parti Lideri ve bir sonraki Başbakanınız olmak için adayım. Ekonomimizi düzeltmek, Partimizi birleştirmek ve ülkemize hizmet etmek istiyorum.”

Ancak İngiliz Muhafazakar Parti, eski Başbakan Boris Jhonson’ın yeniden oyuna dahil olmasıyla birlikte henüz nihai bir karara varmış değil. Sunak, taslak mesajında önümüzdeki “fırsatların” olağanüstü olduğunu söylüyor.

İngiltere ve Kripto Paralar

Başbakan adayı Sunak, ülke ekonomisini düzeltmek için hangi fırsatları değerlendireceğine dair bir detay paylaşmadı. Ancak kripto para yanlısı tavrıyla bilinen isim bu alanda önemli adımlar atmayı geçmişte birçok kez vadetti. Bu yılın başlarında Nisan ayında Rishi Sunka, İngiltere’yi kripto varlıkları teknolojisinin merkezi haline getirmek için bazı önemli adımlar önerdi. İngiliz hükümeti, şirketlerin kripto alanında “yatırım yapmalarına, yenilik yapmalarına ve ölçeklerini büyütmelerine” yardımcı olacak önlemlerin ana hatlarını çoktan belirledi.

Eğer Sunak başbakan olur ve planlarına sadık kalırsa kripto para yatırımcılarını güzel günler bekliyor olabilir. Son zamanlarda gördüğümüz üzere Coinbase gibi büyük kripto firmaları İngiltere’ye doğru bir hamle yapıyor ve açık kripto politikaları daha fazla şirketi kendi üslerini kurmaya teşvik edebilir. Sunak daha önce şunları söylemişti;