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Dünya ABD’den Gelecek Müjdeye Odaklandı: Bitcoin İçin Dönüm Noktası Olabilir

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi The Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto'ya göre, bir ödeme seçeneği olarak Bitcoin (BTC)  düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde ana akım haline gelebilir.
20:20
23 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi The Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto’ya göre, bir ödeme seçeneği olarak Bitcoin (BTC)  düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde ana akım haline gelebilir.

Walmart: Bitcoin, Metaverse ve Değişen Alışveriş Alışkanlıkları!

Dominic Basulto sadece ABD’nin değil, dünyanın en büyük perakende şirketi olan Walmart‘a dikkat çekiyor. Walmart,  27 ülkede, 55 farklı marka ile faaliyet gösteriyor. Şirket, dünya genelinde yaklaşık olarak 2,2 milyon insanı istihdam ediyor. Yahoo Finance’in Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Walmart’ın küresel baş teknoloji sorumlusu Suresh Kumar, dev şirketin kripto paraları gelecekteki ödeme stratejisine entegre  etme konusuna değindi. Yöneticiye göre, kripto paralar, ödeme sisteminde giderek daha hakim bir konuma geliyor ve müşterilerden de büyük talep var.

Analiste göre, Walmart’tan gelecek Bitcoin kararı, hem benimsenme hem de fiyat üzerinde büyük ölçüde etkili olacak. Walmart gibi büyük bir perakende devi gerçekten kripto para kervanına adım atarsa, bu kesinlikle Bitcoin için dönüm noktası olur. Peki, bu mümkün mü?  Burada önemli bir faktör, Walmart’ın son zamanlarda metaverse’ü benimsemesi oldu. Kumar’ın belirttiği gibi, Walmart müşterileri sanal ortamda  yeni ürünler satın almaya ve keşfetmeye büyük ilgi gösteriyor . Bu sanal dünyaların bir parçası olduklarında, çevrimiçi bir avatar ve yeni ürünler gibi sanal ürünler için ödeme yapmak istiyorlar. İşte burada Bitcoin gibi kripto paralar devreye giriyor. Walmart son zamanlarda metaverse desteğini artırıyor. Eylül ayında, popüler bir metaverse oyun platformu olan Roblox’ta Walmart Land ve Walmart’ın Oyun Evreni’ni tanıttı. Walmart, müşterilerin platforma büyük ilgi gösterdiğini söyledi.  30 Haziran itibariyle Roblox, günlük 52,2 milyon aktif kullanıcı, 11,3 milyar etkileşim saati, 12 milyon içerik oluşturucu ve 32 milyon farklı deneyim ile odak noktası oldu.

Dönüm Noktası Olabilir!

Walmart ayrıca, insanların sosyal medya ve online alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle, şirketin müşterilere yeni ödeme seçeneklerini gözden geçirmesi gerektiğini öne sürdü. Örneğin, sosyal medyadaki Walmart canlı yayın etkinlikleri, müşterilerin yeni ürünler hakkında bilgi edinmeleri ve bunların gerçek hayatta nasıl kullanıldığını görmeleri için harika bir yol haline geldi. Bu etkinlikleri izlerken, içinde yer alan ürünleri satın almak isteyebilirsiniz ve kripto paralar, müşterilerin bu ürünler için çevrimiçi ödeme yapmasının en popüler yollarından  biri oldu. Walmart, Twitter, TikTok ve YouTube dahil olmak üzere birçok farklı platformda alışveriş yapılabilir canlı akış etkinliklerini denedi.

Şimdilik Walmart, kripto paraları metaverse ve sosyal medya stratejisinin bir parçası haline getirme aşamasında görünüyor. Şirket, kripto paranın ödeme seçeneği olarak giderek daha popüler olacağından bahsetti. Açıkçası, Walmart Bitcoin ile ödemeyi hem çevrimiçi hem de mağaza içi deneyiminin önemli bir parçası haline getirirse, Bitcoin için dönüm noktası olur. Ancak şu anda Walmart kripto para biriminde ödeme kabul etmiyor. Walmart’ın uzun süredir Bitcoin’i bir ödeme seçeneği olarak gördüğü söyleniyor, ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

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