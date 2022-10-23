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6 Analist Bitcoin’de 4. Çeyrek ve 2023 Tahminlerini Açıkladı! Şok Rakamlar!

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistler Bitcoin (BTC) fiyatına dair tahminlerini açıkladı. 
22:00
23 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistler Bitcoin (BTC) fiyatına dair tahminlerini açıkladı.

2023: İşte Çarpıcı Senaryo!

Popüler bir trader, Bitcoin‘in gelecek yıl 100.000 doları aşacağını ancak daha sonra eşi benzeri görülmemiş bir ayı piyasasının ortaya çıkacağını iddia ediyor. Piyasada Credible Crypto olarak bilinen analist, Bitcoin’in bir sonraki halving etkinliğinden sonra 10.000 dolar gibi makro düşük seviyeler göreceğine dair bir teori ortaya attı. Dördüncü çeyreğin, 2018 Bitcoin ayı piyasasının sonuna benzediğini belirten analist, diğer analistlerin de buna katıldığını ifade etti. LookIntoBitcoin yaratıcısı Philip Swift’in kısa süre önce yaptığı cesur tahmin ile gündemde yerini aldı. Yönetici de BTC’nin orta vadede yeni zirvelere ulaşacağını belirtti. Credible Crypto, 2023’ün  büyük bir dönüm noktası olacağını yineledi.

Analiste göre, Bitcoin en az 100.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde “yeni zirvesinden” sert bir şekilde çakılacak. Bu yılki ayı piyasasında Bitcoin, 17.600 doları gördü. Analist, önümüzdeki ayı piyasasında taban fiyatın 10.000 dolar olacağını vurguladı. Önde gelen analistlerden  Mr Parabullic de benzer bir teori ortaya attı. Credible Crypto, şunları söyledi:

Öncelikle Bitcoin, 2023’te 100.000 doları geçerek yeni zirvesine ulaşacak. Ardından şimdiye kadar gördüğümüz en büyük ayı piyasası, ortaya çıkacak. Bu, hem zaman hem de fiyat açısından mevcut olandan daha kötü  olacak. Bitcoin, 10.00 ila 14.000 dolara kadar düşecek.

Bu Seviyeler Mümkün mü?

Bir başka analist Crypto Tony, önümüzdeki çeyreğin başlarında bir makro düşük ve ardından yeni bir yükseliş trendi ortaya çıkacağını iddia ederek tahmini güncelledi. Analist, Bitcoin’in 10.000 ila 16.000 dolar arasına düşeceğini söyledi. Kripto para şirketi Decentrader‘ın kurucu ortağı Filbfilb de BTC’nin 10.000 dolara düşebileceğini iddia etti. Bu arada daha uzun vadede, varlık yöneticisi Larry Lepard, önümüzdeki 6 yıl içinde Bitcoin‘in 2 milyon dolarla ulaşacağını iddia etti.  Twitter’da bir kullanıcı Musk’a durgunluğun ne kadar süreceğini sorduğunda, milyarder isim  “Sadece tahmin, ama muhtemelen 24 baharına kadar” dedi.

Milyarder isim, daha önce ABD ekonomisinin muhtemelen bir resesyonda olduğunu ve bu sürecin 12 ila 18 ay boyunca devam edebileceğini belirtmişti.  Musk’a göre, enflasyonun asıl nedeni, hükümetin durmadan para basması. Fed’in faiz artırımı ve para politikası, kripto para piyasası üzerinde de etkili oluyor. Goldman Sachs’ın eski CEO’su ve şu anda bankanın kıdemli başkanı olan Lloyd Blankfein, yaklaşmakta olan bir resesyon konusunda uyarıda bulunmuştu. Blankfein, şirketlerin ve yatırımcıların bu zor sürece hazırlık yapması gerektiğini söyledi. Yönetici, bunun “çok, çok yüksek bir risk” olduğunu da sözlerine ekledi.

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