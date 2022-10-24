Bitcoin için çok düşük hareketlilikle geçen Ekim ayının son günleri yaklaşırken haftalık kapanış yatırımcıyı ve analistleri heyecanlandırdı.

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Volatilitenin çok düşük olduğu son haftaların ardından, hafta sonunun boğalar için potansiyel bir yükseliş penceresi açmasıyla birlikte Bitcoin (BTC) 23 Ekim’de yeni kazançlar elde etti ve yatırımcıların en azından şimdilik haftaya olumlu bir giriş yapmaları için umut verdi.

Bitcoin Yükselirken 10 Milyon Dolarlık Likidasyon

TradingView’den alınan verilere bakıldığında, haftalık kapanış yaklaşırken BTC/USD’nin 19.500 doların üzerine çıktığı görüldü. Mütevazı olsa da, 300 dolarlık yukarı yönlü kıpırdama, düşük hareketlilikle geçen Bitcoin hareketsizliğini noktaladı.

Bu hareketle birlikte piyasanın önümüzdeki günlerde daha sağlam bir fiyat hareketi sunacağına dair umutlar arttı. 20.000 dolar bir haftadan fazla bir süredir hiç ziyaret edilmedi. Popüler trader Crypto Ed, Twitter takipçilerine bir paylaşımda bulundu.

Önümüzde yeşil bir hafta var, tercihen önce mevcut CME boşluğunu kapatacağız.

Yayınlanan bir grafik ise 19.500 civarında bir direnç olduğunu gösteriyor.

Hala yeşil kutudan yukarı doğru hareket ediyoruz. Şimdilik tam olarak bu yatayda reddedildi.

Bu arada On-Chain College analitik hesabı, böylesine saatlik bir yükselişin bile nispeten çok sayıda likidasyonu tetiklemeyi başardığını ve bunların birkaç günlük bir rekor oluşturduğunu belirtti.

Son bir saat içinde Bitcoin kısa likidasyonlarında yaklaşık 6 milyon dolar buharlaştı ve bu, 10 gün içindeki en yüksek kısa likidasyon seviyesi oldu. Zincir içi analiz platformu CryptoQuant’tan gelen verilerle birlikte bu doğrulandı.

Haftalık Kapanış Seviyeyi Belirleyecek

Haftalık kapanışlar açısından 23 Ekim, gittikçe sıkışan bir küme içinde başka bir yakın dönem mumu olmaya aday görünüyor. Ancak BTC/USD haftayı 19.440 doların üzerinde kapatırsa, Eylül başından bu yana en yüksek haftalık kapanışı gerçekleştirmiş olacak.

Bir güncellemede, Decentrader yine de Bitcoin’i kapanışın yaklaştığı şu son saatlerde güçlü olarak tanımladı ve birden fazla ticaret göstergesinin yükselişe geçtiğini belirtti. Bu arada ticaret firması Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, yapıtığı açıklamada Çoğunluğun 14000 dolar ya da altına ineceğine inanmasına rağmen, Bitcoin için dibin çoktan yaşanmış olabileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.