Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


100.000 Dolarlık Bitcoin Yatırımı 276x Yaptı Ama Satmadı! Bu Fiyatı Bekliyor!

Tam bir Bitcoin destekçisi olan Cathie Wood, fiyatın 250 dolar olduğu dönemde 100 bin dolarlık BTC aldığını ve hiçbirini satmadan tuttuğunu açıkladı.
13:20
24 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçmişte birçok kez Bitcoin‘in (BTC) 500 bin dolara ulaşacağı yorumlarını yapan ve tam bir Bitcoin destekçisi olan Cathie Wood, fiyatın 250 dolar olduğu dönemde 100 bin dolarlık BTC aldığını ve hiçbirini satmadan tuttuğunu açıkladı.

100 Bin Dolarlık Yatırımın Katlanarak Yükselişi

ARK Invest şirketinin kurucusu Cathie Wood, What Bitcoin Did’e verdiği röportajda en büyük kripto para Bitcoin’in 250 dolardan işlem gördüğü dönemde 100 bin dolarlık BTC (yaklaşık 400 BTC) satın aldığını açıkladı.

Woods’un Bitcoin alma kararının ana nedeni, Satoshi Nakamoto‘nun Bitcoin’in white paper’ında (teknik belge) oluşturduğu kurallara dayalı para politikasından hareketle oldu. Ekonomilerin alternatif bir modele olan talebini göz önünde bulunduran Wood, Bitcoin’in ABD para politikasının boyutuna ulaşacağına inanıyordu. Ark Invest’in CEO’su Kasım ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden beri yüzde 70’ten fazla değer kaybetmesine rağmen 250 dolardan aldığı BTC’lerin hiçbirini satmadığını da ekledi.

Güncel Bitcoin fiyatlarıyla Wood’un 100 bin dolarlık yatırımı 7.72 milyon dolara çıkmış durumda. Öte yandan Wood’un Bitcoin yatırımı fiyatların 69 bin doların hemen üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında tam 27.6 milyon doları gördü. Güncel fiyatlarla 7 milyon doları aşan yatırım, en büyük kripto paranın piyasa değerinin 6 milyar dolar civarında olduğu dönemlerde son derece önemsiz bir yatırım iken günümüzde oldukça yüksek bir yatırıma karşılık geliyor.

Geleceği Öngörmek

Wood’un öngörüsü, teknik olarak finansal istikrarı yok etmek yerine destekleyerek kendi finansal girişimlerinin sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalan küresel ekonomilerin durumu göz önüne alındığında gün geçtikçe daha anlamlı hale geliyor. Ancak Bitcoin’in fiyatı 2021’deki kurumsal benimseme dalgasının ardından bağımsızlığını kaybetti. Finans kurumları Bitcoin yatırımcılarının bileşimlerinin büyük bir parçası haline gelmesinin ardından en büyük kripto paranın borsa ve riskli varlıklarla olan korelasyonu hızla arttı ki bu bir kriz sırasında olması istenen bir durum değil.

Ark Invest’in kurucusunun BTC fiyatı için sık sık dillendirdiği 500 bin dolar öngörüsünün gerçekleşmesiyle 100 bin dolarlık Bitcoin yatırımı 200 milyon doları görecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Çöküşü Bilen Analist “Bitcoin ve Bu 2 Altcoin Çökecek” Dedi ve Tarih Verdi!
Son Çöküşü Bilen Analist “Bitcoin ve Bu 2 Altcoin Çökecek” Dedi ve Tarih Verdi!
Bitcoin (BTC) Tahminleri Çıkan Analist: Vakti Geldi
Bitcoin (BTC) Tahminleri Çıkan Analist: Vakti Geldi
Bitcoin’deki Düşüş Büyük Ses Getiren Fondan 1.2 Milyar Doları Sildi!
Bitcoin’deki Düşüş Büyük Ses Getiren Fondan 1.2 Milyar Doları Sildi!
Bitcoin’de (BTC) Kritik Modelde Sona Gelindi! Bunlar Bekleniyor!
Bitcoin’de (BTC) Kritik Modelde Sona Gelindi! Bunlar Bekleniyor!
6 Analist Bitcoin’de 4. Çeyrek ve 2023 Tahminlerini Açıkladı! Şok Rakamlar!
6 Analist Bitcoin’de 4. Çeyrek ve 2023 Tahminlerini Açıkladı! Şok Rakamlar!
Dünya ABD’den Gelecek Müjdeye Odaklandı: Bitcoin İçin Dönüm Noktası Olabilir
Dünya ABD’den Gelecek Müjdeye Odaklandı: Bitcoin İçin Dönüm Noktası Olabilir
Kritik Veri Açıklandı! Analistten Çarpıcı Bitcoin Yorumu: Hazır Olun!
Kritik Veri Açıklandı! Analistten Çarpıcı Bitcoin Yorumu: Hazır Olun!
Ünlü Ekonomist CNBC’ye Konuştu: Bitcoin Ancak Bu Şekilde Yeniden Dirilir!
Ünlü Ekonomist CNBC’ye Konuştu: Bitcoin Ancak Bu Şekilde Yeniden Dirilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022