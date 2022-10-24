Tam bir Bitcoin destekçisi olan Cathie Wood, fiyatın 250 dolar olduğu dönemde 100 bin dolarlık BTC aldığını ve hiçbirini satmadan tuttuğunu açıkladı.

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Geçmişte birçok kez Bitcoin‘in (BTC) 500 bin dolara ulaşacağı yorumlarını yapan ve tam bir Bitcoin destekçisi olan Cathie Wood, fiyatın 250 dolar olduğu dönemde 100 bin dolarlık BTC aldığını ve hiçbirini satmadan tuttuğunu açıkladı.

100 Bin Dolarlık Yatırımın Katlanarak Yükselişi

ARK Invest şirketinin kurucusu Cathie Wood, What Bitcoin Did’e verdiği röportajda en büyük kripto para Bitcoin’in 250 dolardan işlem gördüğü dönemde 100 bin dolarlık BTC (yaklaşık 400 BTC) satın aldığını açıkladı.

Woods’un Bitcoin alma kararının ana nedeni, Satoshi Nakamoto‘nun Bitcoin’in white paper’ında (teknik belge) oluşturduğu kurallara dayalı para politikasından hareketle oldu. Ekonomilerin alternatif bir modele olan talebini göz önünde bulunduran Wood, Bitcoin’in ABD para politikasının boyutuna ulaşacağına inanıyordu. Ark Invest’in CEO’su Kasım ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden beri yüzde 70’ten fazla değer kaybetmesine rağmen 250 dolardan aldığı BTC’lerin hiçbirini satmadığını da ekledi.

Güncel Bitcoin fiyatlarıyla Wood’un 100 bin dolarlık yatırımı 7.72 milyon dolara çıkmış durumda. Öte yandan Wood’un Bitcoin yatırımı fiyatların 69 bin doların hemen üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında tam 27.6 milyon doları gördü. Güncel fiyatlarla 7 milyon doları aşan yatırım, en büyük kripto paranın piyasa değerinin 6 milyar dolar civarında olduğu dönemlerde son derece önemsiz bir yatırım iken günümüzde oldukça yüksek bir yatırıma karşılık geliyor.

Geleceği Öngörmek

Wood’un öngörüsü, teknik olarak finansal istikrarı yok etmek yerine destekleyerek kendi finansal girişimlerinin sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalan küresel ekonomilerin durumu göz önüne alındığında gün geçtikçe daha anlamlı hale geliyor. Ancak Bitcoin’in fiyatı 2021’deki kurumsal benimseme dalgasının ardından bağımsızlığını kaybetti. Finans kurumları Bitcoin yatırımcılarının bileşimlerinin büyük bir parçası haline gelmesinin ardından en büyük kripto paranın borsa ve riskli varlıklarla olan korelasyonu hızla arttı ki bu bir kriz sırasında olması istenen bir durum değil.

Ark Invest’in kurucusunun BTC fiyatı için sık sık dillendirdiği 500 bin dolar öngörüsünün gerçekleşmesiyle 100 bin dolarlık Bitcoin yatırımı 200 milyon doları görecek.