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Dikkat! Kritik Bloomberg Raporu Yayımlandı! İşte Bitcoin’de Olacaklar!

Kripto para karşıtlığı küresel çapta zirveye ulaşırken, Bloomberg tarafından yapılan bir araştırma çarpıcı veriler ortaya koyuyor. 
14:30
24 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para karşıtlığı küresel çapta zirveye ulaşırken, Bloomberg tarafından yapılan bir araştırma çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

SEC, Kurumsal ve Bireysel Yatırımcıyı Nasıl Etkiliyor?

Bu yıl kripto kışı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile dünya çapındaki düzenleyicilerin dikkatini çekti. SEC ve önde gelen kurumlar, sektöre karşı tavırlarını iyice sertleştirdi. Ancak ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, katılımcılar , SEC‘in soruşturmalarından memnun olduklarını söylüyor. SEC ve ilgili kurumlar son zamanlarda kripto projelerine diz çöktürme çabalarını yoğunlaştırdı. Ancak, artan kripto para karşıtlığına rağmen, sektöre yönelik yatırımcı ilgisi artmaya devam ediyor. 24 Ekim’de yayınlanan Bloomberg MLIV Pulse anketine göre, kurumsal yatırımcıların %56’sı SEC’in piyasaya yönelik tavrına rağmen kripto paralara yatırım yapacağını söylerken, %44’ü ise sektörden uzak durduğunu belirtti.

17 Ekim ile 21 Ekim arasında gerçekleştirilen ve 564 katılımcıyı hedefleyen ankete göre, bireysel yatırımcıların %65’i sektöre dahil olmaya açık. SEC’in son müdahalelerinden biri, iflas eden hedge fonu Three Arrows Capital (3AC) oldu. Ayrıca SEC, popüler BAYC NFT koleksiyonunun yaratıcıları olan Yuga Labs gibi NFT pazarlarına da müdahale ediyor. TIAA Bank dünya piyasaları başkanı Chris Gaffney, şunları söyledi:

Ben “’Evet’ diyenlerdenim. Profesyonel bir yatırımcı olarak, düzenlenmiş bir  piyasada yatırım fırsatına ihtiyacınız var. Sektör daha fazla düzenlenirse, daha profesyonel yatırımcıların kripto para kervanına dahil olmaları için kapılar açılır. Sektörün, Vahşi Batı imajını yenmesi gerekiyor.

Bitcoin, Bu Seviyenin Altına Düşmeyecek!

Geçen yıl, Bitcoin ve  kripto para piyasası Kasım 2021 civarında zirveye ulaştı. Ancak BTC, o zamandan bu yana yaklaşık %70 değer kaybetti. Kripto para piyasasından  2 trilyon dolardan fazla fon buhar oldu. Ankete göre, çoğu yatırımcı Bitcoin ve kripto paralar konusunda Temmuz ayında olduğundan daha iyimser. Yatırımcıların neredeyse %50’si BTC fiyatının Haziran ayının en düşük seviyesi olan 17.600 doların altına düşmeyeceğine inanıyor. Bu yıl kripto sektörü ağır bir darbe aldı. İlk yarıda, Terra ekosisteminin çökmesi ve iflaslarla büyük bir kaos yaşandı. Bununla birlikte, Temmuz ayından bu yana bir kez daha iyimserlik ortaya çıktı.

Ethereum’un Birleştirme etkinliği de kripto topluluğuna umut getirdi. Birçok yatırımcı, Ethereum‘un piyasa değerinin önümüzdeki iki yıl içinde büyük ölçüde artacağını düşünüyor. Ankete katılanlar aynı zamanda  kripto paraların geleceği  konusunda bölünmüş durumdalar. En popüler cevaplar, Ponzi ve Devrim oldu. Squared Private Wealth’ten Victoria Greene, regülasyonun kripto paraların geleceği için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

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