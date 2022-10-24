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Trust Wallet Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en büyük kripto para borsası tarafından satın alınan cüzdan uygulaması, peki ama nasıl kuruluyor? Trust Wallet ne işe yarıyor?
16:20
24 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merkezi kripto para borsalarının DeFi alanında gördüğü fırsatlar onların çift yönlü adımlar atmalarına neden oldu. Coinbase’in merkezi olmayan cüzdanı yakın zamanda duyurulmuştu. Benzer şekilde Binance borsası da yıllar önce bu alana giriş yaptı.

Trust Wallet Nedir?

Merkezi kripto para borsaları kullanıcılarının varlıklarını kendi soğuk cüzdanlarında tutar ve kullanıcılar talep ederse bu varlıklarını hareket ettirebilir. Ancak merkezi olmayan cüzdanlar tüm kontrolü ve sorumluluğu kullanıcıya verir. MetaMask, Phantom ve diğerleri merkezi olmayan kripto para cüzdanlarına birer örnektir. Trust Wallet tıpkı diğerleri gibi mülkiyeti tamamen kullanıcısına veren bir cüzdan sistemidir. Kullanıcılar Trust Wallet aracılığıyla merkezi olmayan uygulamalara, protokollere, DeFi platformlara ve daha nicelerine erişebilir. Merkezi kripto para cüzdanlarını bankalara benzetebiliriz. Merkezi olmayan cüzdanlar ise cebimizde fiziksel olarak taşıdığımız her an erişebildiğimiz cüzdanlardır.

Merkeziyetsiz uygulamalar (DApp) kullananların sayısı arttıkça, kullanıcıların bu platformlara erişim sağlayabilmeleri için çeşitli alternatifler doğdu. 30 milyon indirmeyle en popüler merkezi olmayan cüzdanlardan olan Trust Wallet 2017 yılında Viktor Radchenko tarafından başlatıldı. Binance, 2018 yılında Trust Wallet‘ı satın aldı ve Binance’in Pazarlamadan Sorumlu Eski Başkan Yardımcısı Eowyn Chen şirketin CEO’su olarak görev başına geçti.

Trust Wallet Nasıl Kullanılır?

Trust Wallet güvenli, açık kaynaklı ve merkezi olmayan bir çözümdür. Aynı zamanda hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın bünyesinde olduğu için kullanıcılara daha güvenli gelmektedir. Bu cüzdan aracılığıyla 20.000 farklı Ethereum ve EVM tabanlı tokene, 63 farklı blockchain’e yani tüm kripto para endüstrisine bağlanabilirsiniz. Özel anahtarlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır.

Cüzdan aracılığıyla Takas, Stake ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Şimdi telefonumuza bu cüzdanı kuralım.

İlk olarak uygulama mağazasından doğru cüzdan uygulamasını arayıp buluyoruz.

Yeni bir cüzdan oluştur diyoruz.

Politika ve hizmet şartlarını (okuyup) kabul (isterseniz) ediyoruz.

3 önemli madde var, bence bu uyarıları hafızanıza kazıyın. Çok sayıda kullanıcı bunlara dikkat etmediği için ciddi miktarda para kaybetti.

Sonraki iki aşamada bize 12 adet güvenlik kelimesi veriliyor bunları bir yere not edip doğru sırayla uygulamaya giriyoruz.

Ve mutlu son, cüzdanımız başarıyla oluştu. Keşfet bölümüne tıklayarak stake, lending, swap ve daha birçok şey yapabileceğimiz merkezi olmayan protokollere ulaşabiliyoruz.

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