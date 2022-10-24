Ayı piyasalarının en güçlü sığınaklarından biri oldu. Yatırımcıları ayı sezonunda rallilere doydu. İşte yıl sonu hedefi.

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Ayı piyasasının en zorlu günlerinde yatırımcısına ciddi kazanç fırsatları sundu ve piyasa negatif seyrini sürdürürken yükseliyor. Kripto para yatırımcıları büyük ölçüde altcoinlerde zararda bekliyor. Ancak bu altcoinin yatırımcıları aylardır sermayelerini katlamakla meşgul. Peki yıl sonuna kadar 270 doları görebilecek bu altcoin hangisi? Yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli?

Quant (QNT) Coin Geleceği

Quant (QNT) fiyatı 17 Ekim’den bu yana devam eden düzeltmesini neredeyse tamamladı. Şimdi ise 270 dolara kadar devam edebilecek bir yükseliş döneminin arifesinde bulunuyor. Yazı hazırlandığı sırada QNT fiyatı 175 dolarda bulunuyordu. 2,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 30’uncu kripto para konumunda bulunan QNT Coin son 30 günde 112 dolar ile 228 dolar arasında hareket etti. Birçok altcoin tarihi dip seviyelerine halen yakın seyrederken QNT yatırımcıları yeni ralliler bekliyor.

2021 Eylül başında 428 dolara kadar yükselen popüler altcoin bugün ATH seviyesinin %59 aşağısında bulunuyor. Diğer altcoinlerin %90’ı aşan kayıplarını düşünürsek QNT en az zarar görenler arasında. 2018 yılında 0,16 dolardan alıcı bulan popüler altcoin bugün dip seviyesinin %107000 üzerinde alıcı buluyor. Maksimum arzı 14,6 milyon ve bunun %83’ü dolaşımda.

QNT Coin Yorum

15 Haziran’da QNT yukarı yönlü bir hareket başlattı ve uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktı. Kırılmadan önce, bu hat Eylül 2021’den beri yerinde duruyordu. Fiyat grafiği, QNT’nin o zamandan beri artışının hızlandırdığını ve 17 Ekim’de 228,1 dolara ulaştığını gösteriyor. Quant fiyatı o zamandan beri düşüyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 150 dolar desteğinin güçlü kalması umuluyor. Haftalık RSI, yukarı yönlü hareketin devamını destekliyor.

Haziran 13’ten bu yana tüm yukarı yönlü hareket yeni bir yükseliş dürtüsünün başlangıcına işaret ediyor. Eğer doğruysa, QNT fiyatı üçüncü dalgayı tamamladı ve şimdi dördüncü bir dalga geri çekilmesini tamamlıyor. Düzeltmenin sona ermesi için en olası alan, 157,60 dolar seviyesindeki 0,5 Fib geri çekilme destek bölgesidir. Daha sonra hareketin beşinci aşaması tetiklenerek fiyatı 270 dolara kadar taşıyabilir. Ancak önümüzdeki günlerde 131 dolar altında kapanışların gelmesi bu ihtimali geçersiz kılacaktır.

Uzun vadede, bu hareket muhtemelen A dalgası veya gelecekteki fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabilecek daha büyük bir hareketin birinci dalgasıdır. Yatırımcıların nihai hedefe kadar gerçekleşebilecek retlere de hazırlıklı olması önemli.