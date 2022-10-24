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10 Trilyon Dolarlık Şirketten Kripto Para Tavsiyesi! Neyi Alın Dedi?

Yönetimleri altında trilyonlarca dolarlık varlık var ve müşterilerine kripto para aldırmak istiyorlar. Ama, bir şeye dikkat edilmesi isteniyor.
19:22
24 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük finans şirketleri, bankaları, fonları ve daha fazlası kripto paraların geleceğinden emin. Kripto paralar 3 trilyon dolarlık kümülatif piyasa değerinden bugün 1 trilyon doların altına düştü. Ancak finans devleri geleceğe umutla bakıyor. Henüz erken aşamada olduğu kabul edilen kripto paralar geçmişte olduğu gibi astronomik büyümeler görebilir. Peki son açıklamalarda neler söylendi?

Kripto Para Tavsiyeleri 2022

Fidelity Institutional Başkanı Michael Durbin’e göre, tüketici portföylerine daha fazla kripto para girecek ve bu alanda büyük bir fırsat var. Durbin, kripto paraların geleceğine inanıyor ve kurumsal yatırımcıların bu alanı göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda bazı uyarılar da var.

“Dijital varlıklar kripto para birimlerinin ve diğer türden paketlenmiş tokenlerin ötesine geçtikçe ya da düzenleyici ortam bizim için bu alanı kolaylaştırırsa portföy inşası için daha fazla insanın kripto paralara yöneleceğini düşünüyorum.”

Durbin, Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği’nin New York’taki yıllık toplantısında konuştu. Konuşma SIFMA Operasyon Direktörü Joseph Seidel tarafından yönetildi. Fidelity Institutional, öngörülemeyen piyasa dalgalanmalarına karşı korunmak için Bitcoin’e yatırım yapan danışmanları “anlamlı miktarda” risk bütçesi ayırmaya çağırdı. Fidelity, Bitcoin ve Ethereum ile yakından ilgileniyor.

Fidelity Kripto Paralar

Dijital varlıklara yönelik tüketici ilgisi arttıkça, Durbin yatırımcıları değişken kripto piyasasındaki riski değerlendirirken temkinli olmaya çağırıyor. Durbin, Fidelity Institutional’ın danışmanlara dijital varlıklara yatırım yaparken risk bütçelerini ayarlama noktasında dikkatli olmayı söyleyecek. Durbin şunları söyledi;

“Danışmanlara söyleyeceğimiz şey, Bitcoin’e ayırdığınız para konusunda dikkatli olmaları gerektiğidir. Risk bütçenizin oldukça anlamlı bir miktarını ayırsanız iyi olur. Ancak bu, içine girmemiz gereken bir tür evrimdir, kripto para yatırımlarına ilgi artacak.”

Fidelity, Kanada’da bir Bitcoin borsa yatırım fonu, ABD’de birden fazla kripto ve metaverse ile ilgili ETF sunmak ve işverenlere sağladığı 401(k) emeklilik hesapları aracılığıyla Bitcoin yatırımına izin vermek de dahil olmak üzere, kripto paraları rakiplerinden oldukça önce benimsedi. Durbin, şirketin dijital varlıklara yönelmeye devam edeceğini ve Fidelity’nin bu alanda çok fazla deney yaptığını söyledi.

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