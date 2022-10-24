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Madencilik sektörünün önde gelen ismi Frank Giustra, küresel siyaset kurumunun Bitcoin’i (BTC) yok etmek için bir hamle yapmaya çalışabileceğini söyleyerek Bitcoin holder’larına uyarılarda bulundu.

Bitcoin Rekabeti

Stansberry Research’ten Daniela Cambone ile yaptığı yeni bir röportajda Frank Giustra, dünyanın önde gelen otoritelerinin büyük olasılıkla blok zincirinde kendi yetki alanlarını oluşturmayı planladıklarını ve lider kripto para birimi olan Bitcoin’i rakip olarak istemediklerini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bence Amerika Birleşik Devletler’inin gerçekten amaçladığı durum, özellikle Bitcoin veya sonunda devralabilecekleri bir tür kripto para ekosistemi değil. Blokchain teknolojisinin önünde durma potansiyelleri yüksek bir olasılık. Dünyadaki diğer herkes gibi ABD merkez bankası, kendi kripto para birimlerini yaratacaklar ve rekabet istemeyecekler. Bitcoin’i egemenlik karşıtı bir birim olarak görüyorlar. Daha öncelerde bahsettiğim parasal bir sıfırlama konusunda haklıysam, herkes kendi kripto para birimini yarattığı bir düzene doğru ilerliyoruz. Ancak isteyecekleri en son şeyin Bitcoin ile rekabet olduğunu düşünüyorum. Sürecin sonunda Bitcoin’i saf dışı bırakmak isteyecekler. Bence onların bu fikri için çok fazla risk var.

Yatırım Tercihi

Bununla birlikte milyarder yatırımcı, kripto para birimlerini depolamak yerine, servetini fiziksel altın biçiminde tutmayı tercih ettiğini ileri sürdü. Frank Giustra açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

Hükümetler sizlerin mevcut olan altın birikimlerinize saldıramaz. Ancak istedikleri takdirde kesinlikle dijital dünyadaki her şeye saldırabilirler. Bu nedenle servetimi fiziksel altın olarak saklamayı tercih ediyorum.

Kripto para piyasalarında yaşanan ayı sezonunun etkisi devam ederken, lider kripto para birimi Bitcoin ve diğer token’lara karşı yapılan olumsuz açıklamalar ve tartışmalı konular artış göstermiş durumda. Mevcut piyasa koşullarında Bitcoin’in 19.000 dolar seviyesini koruma mücadelesi devam ederken, 19.288 dolardan işlem görüyor.