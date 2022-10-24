Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!

SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!

Kripto paraların merkeziyetsizlik anlatısı artık haklı biçimde sorgulanıyor. Gensler önemli açıklamalarda bulundu.
21:32
24 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC Başkanı Gensler bugün katıldığı etkinlikte adeta bizi aptal yerine koymayın dedi. Kripto paralar nereye gidiyor? Gensler tarafından yapılan açıklama tamamıyla haksız değil. Peki kripto paraların karşısında tir tir titrediği isim Gensler neler söyledi? Açıklamanın detayları ve yatırımcıları bekleyen tehlikeye dair detayları ele alıyoruz.

SEC Kripto Para Açıklaması

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler kripto paraların merkeziyetsizlik anlatısının bir hikayeden ibaret olmadığını düşünüyor. Gary Gensler, ademi merkeziyetçiliği kripto piyasalarının bir gerçeği olmadığını iddia etti.

“Merkezi aracıların ağ etkilerinden ve değerli verilere erişimden faydalanma eğilimi var. Teknolojik yenilikler yerleşik iş modellerini defalarca bozsa da merkezileşme hala yeniden ortaya çıkma eğilimindedir.”

Gensler, Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği’nin New York’taki yıllık toplantısında konuştu. Ayrıca SEC Başkanı şunları söyledi;

“Ademi merkeziyetçilik fikri üzerine kurulmuş olan kripto piyasasında bile merkezileşme gördük. Bu alanda aslında piyasanın ortasındaki aracılar arasında önemli bir yoğunlaşma var. Dolayısıyla, yoğunlaşmanın ve potansiyel ekonomik rantların oluştuğu ya da gelecekte oluşabileceği alanlara karşı tetikte olmalıyız”.

Merkeziyetsizlik Bir Yalan Mı?

Kripto para topluluğuna sunulan ve merkeziyetsizlik anlatısıyla ön plana çıkan oldukça fazla proje var. Ancak bunların ne kadar ademi merkeziyetçi olduğu konusu tartışmaya açık. Örneğin birçok kripto paranın yönetimi DAO’lar aracılığıyla yapılıyor ancak kurucu Vakıflar veya kurucu üyelerin DAO oylamalarında etkisi her geçen gün daha da belirginleşiyor. NEAR ekosisteminin stablecoini USN hacklendi ve trilyonlarca USN token basıldı. Ardından projeyi yöneten ekip stablecoini yeniden başlatarak kayıpları ortadan kaldırdı. Bu durum merkeziyetsizlik anlatısıyla ne kadar uyumlu? Bir stablecoin düşünün, merkeziyetsiz ancak birileri dilediği zaman onu birkaç gün öncesine sarabiliyor.

Graphic resources

Veya Ethereum ağındaki OFAC sansürü ya da bugün Maker DAO tarafından açıklanan 1,6 milyar dolarlık teminat fonunu Coinbase Prime üzerinden saklanacak olması, bunların hiçbiri ademi merkeziyetçilik anlatısına uymuyor. Bu noktada merkezi olan ancak pazarlama endişeleri nedeniyle merkeziyetsiz görünen projelerinin varlığı bir gerçek. Sonuç olarak Gensler’in tamamen haksız olduğunu söylemek güç.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022