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SEC Başkanı Gensler bugün katıldığı etkinlikte adeta bizi aptal yerine koymayın dedi. Kripto paralar nereye gidiyor? Gensler tarafından yapılan açıklama tamamıyla haksız değil. Peki kripto paraların karşısında tir tir titrediği isim Gensler neler söyledi? Açıklamanın detayları ve yatırımcıları bekleyen tehlikeye dair detayları ele alıyoruz.

SEC Kripto Para Açıklaması

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler kripto paraların merkeziyetsizlik anlatısının bir hikayeden ibaret olmadığını düşünüyor. Gary Gensler, ademi merkeziyetçiliği kripto piyasalarının bir gerçeği olmadığını iddia etti.

“Merkezi aracıların ağ etkilerinden ve değerli verilere erişimden faydalanma eğilimi var. Teknolojik yenilikler yerleşik iş modellerini defalarca bozsa da merkezileşme hala yeniden ortaya çıkma eğilimindedir.”

Gensler, Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği’nin New York’taki yıllık toplantısında konuştu. Ayrıca SEC Başkanı şunları söyledi;

“Ademi merkeziyetçilik fikri üzerine kurulmuş olan kripto piyasasında bile merkezileşme gördük. Bu alanda aslında piyasanın ortasındaki aracılar arasında önemli bir yoğunlaşma var. Dolayısıyla, yoğunlaşmanın ve potansiyel ekonomik rantların oluştuğu ya da gelecekte oluşabileceği alanlara karşı tetikte olmalıyız”.

Merkeziyetsizlik Bir Yalan Mı?

Kripto para topluluğuna sunulan ve merkeziyetsizlik anlatısıyla ön plana çıkan oldukça fazla proje var. Ancak bunların ne kadar ademi merkeziyetçi olduğu konusu tartışmaya açık. Örneğin birçok kripto paranın yönetimi DAO’lar aracılığıyla yapılıyor ancak kurucu Vakıflar veya kurucu üyelerin DAO oylamalarında etkisi her geçen gün daha da belirginleşiyor. NEAR ekosisteminin stablecoini USN hacklendi ve trilyonlarca USN token basıldı. Ardından projeyi yöneten ekip stablecoini yeniden başlatarak kayıpları ortadan kaldırdı. Bu durum merkeziyetsizlik anlatısıyla ne kadar uyumlu? Bir stablecoin düşünün, merkeziyetsiz ancak birileri dilediği zaman onu birkaç gün öncesine sarabiliyor.

Veya Ethereum ağındaki OFAC sansürü ya da bugün Maker DAO tarafından açıklanan 1,6 milyar dolarlık teminat fonunu Coinbase Prime üzerinden saklanacak olması, bunların hiçbiri ademi merkeziyetçilik anlatısına uymuyor. Bu noktada merkezi olan ancak pazarlama endişeleri nedeniyle merkeziyetsiz görünen projelerinin varlığı bir gerçek. Sonuç olarak Gensler’in tamamen haksız olduğunu söylemek güç.