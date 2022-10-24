Çin'in son adımı ABD tarafından korkunç olarak tanımlandı. Olayın detayları Çin'in büyük bir tezat içinde olduğunu gösteriyor.

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ABD bugün 21:00 civarında önemli bir açıklama yaptı. ABD Adalet Bakanlığı, Çin’in şeytani planını duyurdu. Çin kripto paralara karşı nasıl bir yaklaşım benimsiyor? Geçtiğimiz yıl alınan karar gereği Çin ana karasında kripto para madenciliği yapılamıyor. Eylül ayında bu yasak gevşese de ülkede kripto para borsaları halen hizmet veremiyor. Bu olaya çok şaşıracaksınız.

Çin’in Bitcoin ile Kurduğu Plan

ABD Savcılığına göre, iki Çinli istihbarat görevlisi, bir devlet memuruna 61.000 dolar değerinde rüşvet verdi. Bu rüşveti vermek için Çin’in CBDC’si olan Dijital Yuan kullanılmadı. Peki parayı elden mi verdiler? Kesinlikle hayır, Çin İstihbarat görevlileri rüşveti Bitcoin cinsinden gönderdi. Çin hükümetinin yasak kararı devlete bağlı istihbarat kurumu tarafından ihlal ediliyor ve bu oldukça eğlenceli bir durum.

ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı’ndan kısa süre önce yapılan çıklamaya göre söz konusu eylem, Çin Halk Cumhuriyeti merkezli küresel bir telekomünikasyon şirketine yönelik devam eden federal ceza soruşturması ve kovuşturmasıyla ilgiliydi. Çinli ajanlar şeytani bir planla bu kovuşturmayı sabote etmek için ABD’li yetkiliye rüşvet verdi ve bu planının baş köşesine Bitcoin’i koydu.

Korkunç Bir Girişim

ABD Başsavcısı Merrick Garland yaptığı açıklamada, istihbarat görevlilerinin ÇHC merkezli bir şirketi hesap verebilirlikten korumak ve yargı sisteminin bütünlüğünü bozmak için korkunç bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme belgelerine göre, “Dong He” ve “Jacky He” olarak da bilinen Guochun He ve “Zen Wang” ABD Doğu Bölgesi Savcılığı’ndan dosya ve diğer bilgileri çalmak için bir plan düzenlediler.

FBI Direktörü Wray ise şunları söyledi;

“FBI’ın görevi hem Amerikan halkını korumak hem de Birleşik Devletler Anayasasını yüceltmektir ve bu dava her ikisi için de bir tehdit oluşturmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat görevlileri New York Doğu Bölgesi’nden belge çalma girişiminde bulunarak sadece ceza adaleti sistemimizin işlemlerini değil, adalet fikrinin kendisini de tehdit etmişlerdir. Adalete yönelik bir tehdit özgür toplumumuzun temeline yönelik bir tehdittir ve FBI ABD’yi bu tehditlerden korumak için sürekli tetikte ve kararlı olmaya devam etmektedir.”

Şikayette yer alan suçlamalar iddia niteliğindedir ve sanıklar suçları kanıtlanana kadar masum kabul edilirler. Suçlu bulunmaları halinde Guochun He 60 yıla kadar hapis cezasıyla, Wang ise 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyadır.