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Twitter hali hazırda en büyük sosyal medya platformları arasında ve Apple’ın nasıl bir dev olduğunu anlatmamıza gerek yok. İki cephe de önemli gelişmeler var. Twitter kripto paralar konusunda oldukça ılımlı bir tavır takınıyor ve Elon Musk’ın şirketi satın alma planı bu alanda atılacak adımlarla ilgili iyimserliği artırıyor. Peki son gelişmeler ne?

Twitter Kripto Para

Büyük uygulamaların kripto paralarla alakalı getirdiği özellikleri önceden bazı yazılımcılar sızdırdı. Twitter kripto paralarla bağış seçeneğini başlatmadan önce bunu bir geliştiriciden duymuştuk. Bugün birkaç dakika önce Jane Manchun Wong isimli bir mühendis, Twitter’ın yeni kripto para planını duyurdu. Jane şunları söyledi;

“Twitter, kripto para yatırma ve çekme özelliğini destekleyen bir cüzdan prototipi üzerinde çalışıyor.”

Bu cüzdanın Twitter platformuna bütünleşik olup olmayacağıyla ilgili daha fazla detay yok. Ancak Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla her profilin kendine ait bir cüzdana sahip olması şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim Elon Musk, platformdaki spamı önlemek için Dogecoin ödülleri öneren bir fikri desteklemişti. Eğer bu olursa desteklenen kripto paraları için ciddi artışlar görülebilir. Özellikle kripto paraların daha fazla kullanıcıya ulaşması için bu yenilik büyük bir fayda sağlayacaktır.

Apple ve Kripto Para Kuralı

Apple, NFT‘yi Apple’ın uygulama içi satın alma mekanizmasını atlamanın bir yolu olarak kullanmak isteyen uygulamaları engellemek için App Store İnceleme Kılavuzunu güncelledi. Bildiğiniz üzere uygulama içinde yapılan satın almalarda Apple Store kendi payını kesiyor ve bazı geliştiriciler bunu atlatmak için premium özellikleri NFT ile satma fikrini deniyor. Apple bu konuda harekete geçti ve yeni bir kural ekledi.

“Uygulamalar, NFT sahipliğinin uygulama içindeki özelliklerin veya işlevlerin kilidini açmaması koşuluyla, kullanıcıların kendi NFT’lerini görüntülemelerine izin verebilir.”

Belirtilen madde 3.1.1 bölümüydü ve yukarıdaki bölüm eklenmeden önce şöyleydi;

“Uygulamalar, lisans anahtarları, artırılmış gerçeklik işaretleri, QR kodları, kripto para birimleri ve kripto para cüzdanları gibi içerik veya işlevlerin kilidini açmak için kendi mekanizmalarını kullanamaz.”

Ayrıca kripto paraları ilgilendiren 3.1.5(iii) maddesi de revize edildi.

“Borsalar: Uygulamalar, yalnızca uygulamanın kripto para borsası hizmeti sağlamak için uygun lisans ve izinlere sahip olduğu ülke veya bölgelerde sunulması koşuluyla, onaylı bir borsada kripto para işlemlerini veya iletimlerini kolaylaştırabilir.”

Buna göre bazı kripto para uygulamalarının iOS versiyonlarının belli bölgelerdeki kullanıcılar için yasaklandığı haberlerini görebiliriz. Bu tarz haberler şaşırtıcı olmayacaktır ve bize ilgili borsanın bahsi geçen yargı bölgesinde hizmet lisansı olmadığını söyleyecektir.