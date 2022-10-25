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  •   Sıcak Gelişme: Dev Kripto Para Şirketi FTX’in Davasında Şok Açıklama!

Sıcak Gelişme: Dev Kripto Para Şirketi FTX’in Davasında Şok Açıklama!

Dünyanın önde gelen kripto para şirketi FTX'e açılan davada yaptırım uygulanacak mı? Mahkeme yetkililerinden şok açıklamalar!
00:10
25 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in, son dönemlerde birtakım sıkıntılar yaşayan kripto para şirketi Voyager Digital’in varlıklarını satın almasını durdurmasını isteyen Texas menkul kıymetler düzenleyicisi, şirkete karşı bir yaptırım olmadığını açıkladı.

FTX Yaptırımı

Geçtiğimiz hafta içerisinde TSSB’den, Voyager Digital’in kalan varlıkları için açık artırma sürecini denetleyen bir yargıç, eyaletten düzenleyiciler borsanın menkul kıymetler yasalarına uyup uymadığına dair bir soruşturmayı tamamlayana kadar bu alımın durdurulması talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dosyalama, Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu’nun icra bölümü müdürü Joseph Rotunda’nın bir FTX hesabına kaydolabildiğini ve bunun üzerinden bir getiri elde edebildiğini ve şirketin eyalet ve federal mali yasalarına uygun olmayabileceğini belirtti. Ancak Joseph Rotunda henüz iddialarda bulunmaya hazır olmadığını açıkladı.

Hukuk firması Lowenstein Sandler tarafından New York’ta düzenlenen bir Rutgers Hukuk Okulu etkinliğinde konuşan Joseph Rotunda, kendisinin ve patronlarının henüz FTX’e karşı bir yaptırım eylemi başlatmadıklarını söyledi. Tanınan isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu bir soruşturmadan bahseden bir bildiriydi, bilgi topladığımız anlamına geliyor. Eğer bir ithamda bulunmaya hazır olsaydım ve bu bir icra davası olma noktasına geldiyse, suçlamalarımı kamuya açık bir belgede yapacağım.

Düzenleme Çağrısı

Panelde FTX.US Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller ile röportaj yapan Joseph Rotunda, ajansının Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndaki federal muadilleri ile koordine olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Joseph Rotunda, devlet düzenleme kurumu için icra müdürü pozisyonuna rağmen, icra işlemlerini sevmediğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

İcra davalarını dosyalamayı sevmiyorum. Bir telefon görüşmesi ile çözülebilecek icra takibi ile meseleleri çözmek istemiyorum

FTX Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller, şirketinin diğer endüstri katılımcıları tarafından geri itilme kaynağı olan bir yasa tasarısı da dahil olmak üzere, ABD’ye kripto para üzerine düzenleyici bir değişiklik çağrısını yineledi. Ryne Miller düzenleme konusunda şunları vurguladı:

Bir endüstri ve düzenleyici topluluk olarak, ABD’nin kripto para piyasalarının büyümesini durdurmaya değil, bunu doğru yapmaya odaklandığımızı umuyorum

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