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Korkutan Bitcoin (BTC) Analizi: Her An Satışlara Başlayabilirler

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için her an satış yapabilirler uyarısında bulundu.
09:04
25 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) son haftalarda 19 bin 200 dolar seviyesinin civarında oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor. Bir yandan da Bitcoin hash rate’i hızla artmaya devam ediyor. Bu, Bitcoin madencilerinin Bitcoin Blockchain‘ine yeni bloklar eklemek için daha fazla hesaplama gücü kullanması gerektiği anlamına geliyor ancak enerji maliyetlerinin de hızla artıyor oluşu madencilerin gelirini olumsuz yönde etkiliyor.

Bitcoin Madencileri Zorda

Bitcoin’in hash rate’i gibi enerji maliyetlerinin hızla artıyor olması madencilerinin gelirinin önemli ölçüde düşmesine neden olmuş durumda. Bu durum muhtemelen yılın başında görüldüğü gibi Bitcoin madencilerinin bir başka büyük satış baskısına yol açabilir. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode‘un konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

Bitcoin Hash Rate Fiyatı, Exahash başına 66 bin 500 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bu, BTC madencilerinin geçmişte gördükleri hash rate’e göre en düşük kazancı sağladıkları anlamına geliyor ve muhtemelen sektörü aşırı düşük gelir stresi altına sokuyor.

Arcane Research, bu ayın başında madenci gelirlerinin 2021’in Ekim ayında zirve yapmasının ardından yüzde 81 oranında düştüğünü belirten bir rapor yayımlamıştı. Raporda, madencilerin büyük bir çoğunluğunun brüt marjlarının yüzde 80 – yüzde 90’dan yüzde 30 – yüzde 40’a düştüğüne dikkat çekilmişti. Arcane Research raporunda şu değerlendirmede bulunmuştu:

Ne yazık ki günümüzde çoğu madenci artan enerji maliyetlerine farklı derecelerde maruz kalıyor. Enerji krizi nedeniyle madencilik sektörü Avrupa’da neredeyse yok olma noktasına geldi, ancak ABD’deki madenciler de sorunu hissetmeye başladı. Endüstriyel ölçekli madencilerin önemli bir kısmının bulunduğu ABD’de elektrik fiyatları önemli ölçüde arttı ve doğal gaz fiyatlarının yükselmeye devam ediyor oluşu elektrik fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.

Bitcoin Madencileri ve Uzun Vadeli BTC Yatırımcıları

Bitcoin’in hash rate fiyatı yeni dipler yaparken, diğer yandan BTC‘nin uzun vadeli yatırımcıları en büyük kripto paraya olan inançlarını güçlü bir şekilde gösteriyor. Kripto para analisti Will Clemente, Glassnode’un son verilerine atıfta bulunarak şu açıklamada bulundu:

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin arzının yüzde 78’i en az 6 aydır hareket etmedi. Yakın tarihin en kötü makroekonomik zemini, jeopolitik belirsizlik ve 3’ncü Dünya Savaşı korkuları karşısında bu veri oldukça dikkat çekici. Dışarıda ciddi şekilde hazırlık yapan bir grup HODLer (al ve tut) var.

Bloomberg analisti Mike McGlone da geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in “durdurulamaz bir olgunlaşma aşamasına” girdiğini iddia etmişti, Fed’in faiz artırımlarına rağmen BTC fiyatının yükselmesini beklediğini söylemişti.

Bitcoin madencilerinin ileride bir satışı tetiklemeleri durumunda uzun vadeli yatırımcıların aynı inançla BTC tutmaya devam edip etmeyeceklerini görmek ilginç olacak.

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