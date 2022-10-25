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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, son veriler işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor.

Binance Yakımları, Büyük Oranda Düştü!

24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, dört hafta içinde dördüncü kez LUNC yakım işlemini tamamladı. Terra Classic yakım verilerini izleyen Twitter hesabı LUNC Burn’den alınan verilere göre, Binance 1,3 milyar LUNC daha yaktı. Dünyanın en büyük kripto para borsası, son yedi gün içinde LUNC spot ve marj ticaret çiftlerinden alınan ücretleri kullanarak çok sayıda LUNC yaktı. LUNC Burn, Binance’ın 1,3 milyar token yaktığını teyit etti. Binance, Terra ekosisteminin çökmesinden sonra mağdur olan yatırımcılara token’ın değerini artırmaya yardım etme sözü vermişti. Binance geçen ay LUNC işlemlerinden elde edilen ücretleri yakacağını açıklamıştı. Şimdiye kadar borsa, her hafta milyarlarca LUNC yakarak sözlerine sadık kaldı.

Binance ilk LUNC yakma işleminde, 5.5 milyar token yakmıştı, ikinci hafta ise 2.9 milyar LUNC yaktı. Binance, üçüncü haftada yaklaşık 2.5 milyar token, dördüncü haftada ise 1.3 milyar token yaktı. Binance tarafından yakılan toplam token sayısı 12.3 milyar token’a ulaştı. Ayı piyasası ve düşük işlem hacmi nedeniyle, yakılan token sayısı her hafta azalmakta. LUNC, an itibariyle 0,00023115 dolardan işlem görüyor. Binance, toplamda 2,82 milyon dolar değerinde LUNC yaktı. Yakılan token sayısının giderek azalması endişe verici.

Topluluktan Yeni Öneri Gelebilir!

29 Ekim 2022’de %0,2 vergi yakma önerisinin hayata geçmesinden bu yana Terra Classic yakımları yavaşladı. LUNC’da hacimler önemli ölçüde artarken, yakım sürecinde istenen rakamların gelmediğini belirtmekte fayda var. İstatistiklere göre, 19 Ekim’de yayına girdiğinden bugüne kadar %0,2 vergi ile sadece 168 milyon LUNC yakıldı. Burner tarafından paylaşılan verilere göre, düşüş 20 Ekim’de daha da büyük oranda idi.

Yeni mekanizma ile sadece 49 milyon LUNC yakıldı. Sonuç olarak %69’luk bir düşüş daha oldu. Bu eğilim devam ederse, istenilen sonuçlara ulaşmak için topluluktan başka bir vergi/yakım önerisi görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Binance, LUNC yakım teklifini uygulayan ilk platformlardan biri oldu. Önde gelen diğer borsalar da bu mekanizmayı uygulayacaklarını açıkladı. Yakımlar, fiyat artışı için önem teşkil ediyor.