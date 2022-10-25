Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Terra Classic’te (LUNC) Moralleri Bozan Gelişme: Binance!

Terra Classic’te (LUNC) Moralleri Bozan Gelişme: Binance!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, son veriler işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. 
12:00
25 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, son veriler işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor.

Binance Yakımları, Büyük Oranda Düştü!

24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, dört hafta içinde dördüncü kez  LUNC yakım işlemini tamamladı. Terra Classic yakım verilerini izleyen Twitter hesabı LUNC Burn’den alınan verilere göre, Binance 1,3 milyar LUNC daha yaktı. Dünyanın en büyük kripto para borsası, son yedi gün içinde LUNC spot ve marj ticaret çiftlerinden alınan ücretleri kullanarak çok sayıda LUNC yaktı. LUNC Burn, Binance’ın 1,3 milyar token yaktığını teyit etti. Binance, Terra ekosisteminin çökmesinden sonra mağdur olan yatırımcılara token’ın değerini artırmaya yardım etme sözü vermişti. Binance geçen ay LUNC işlemlerinden elde edilen ücretleri yakacağını açıklamıştı. Şimdiye kadar borsa, her hafta milyarlarca LUNC yakarak sözlerine sadık kaldı.

Binance ilk LUNC yakma işleminde, 5.5 milyar token yakmıştı, ikinci hafta ise  2.9 milyar LUNC yaktı. Binance, üçüncü haftada yaklaşık 2.5 milyar token, dördüncü haftada ise 1.3 milyar token yaktı. Binance tarafından yakılan toplam token sayısı 12.3 milyar token’a ulaştı. Ayı piyasası ve düşük işlem hacmi nedeniyle, yakılan token sayısı her hafta azalmakta. LUNC, an itibariyle 0,00023115 dolardan işlem görüyor.  Binance, toplamda 2,82 milyon dolar değerinde LUNC yaktı. Yakılan token sayısının giderek azalması endişe verici.

Topluluktan Yeni Öneri Gelebilir!

29 Ekim 2022’de %0,2 vergi yakma önerisinin hayata geçmesinden bu yana Terra Classic yakımları yavaşladı. LUNC’da hacimler önemli ölçüde artarken, yakım sürecinde istenen rakamların gelmediğini belirtmekte fayda var.  İstatistiklere göre, 19 Ekim’de yayına girdiğinden bugüne kadar  %0,2 vergi ile sadece 168 milyon LUNC yakıldı. Burner tarafından paylaşılan verilere göre, düşüş 20 Ekim’de daha da büyük oranda idi.

Yeni mekanizma ile sadece 49 milyon LUNC  yakıldı. Sonuç olarak %69’luk bir düşüş daha oldu. Bu eğilim devam ederse, istenilen sonuçlara ulaşmak için topluluktan başka bir vergi/yakım önerisi görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Binance, LUNC yakım teklifini uygulayan ilk platformlardan biri oldu. Önde gelen diğer borsalar da bu mekanizmayı uygulayacaklarını açıkladı. Yakımlar, fiyat artışı için önem teşkil ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Sepetinize Ekleyin! Kripto Para Kahini Boğada Uçacak Altcoini Açıkladı!
Sepetinize Ekleyin! Kripto Para Kahini Boğada Uçacak Altcoini Açıkladı!
Ne LUNC! Ne SHIB! Bu Meme Altcoin’de Veriler Dudak Uçuklattı: Devasa Ralli!
Ne LUNC! Ne SHIB! Bu Meme Altcoin’de Veriler Dudak Uçuklattı: Devasa Ralli!
APT Coin Nedir? Aptos Coin Yorumları
APT Coin Nedir? Aptos Coin Yorumları
Dikkat! SHIB’de 5 Kritik Veri Açıklandı! Analistlerden Önemli Açıklama Geldi!
Dikkat! SHIB’de 5 Kritik Veri Açıklandı! Analistlerden Önemli Açıklama Geldi!
Tecrübeli Analist “Gözünüz Bu Altcoin’de Olsun” Dedi ve Ekledi: Yüzde 850 Yükselecek
Tecrübeli Analist “Gözünüz Bu Altcoin’de Olsun” Dedi ve Ekledi: Yüzde 850 Yükselecek
Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!
Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!
Müjde! İtalyan Devinden Fan Token Duyurusu! İşte Kritik Tarih ve Ayrıntılar!
Müjde! İtalyan Devinden Fan Token Duyurusu! İşte Kritik Tarih ve Ayrıntılar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022