Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

dApp ve DAO Nedir? Nasıl Çalışır?

11:09
21 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merkezi olmayan uygulamaların kısaltması olan dApp’ler, tek bir bilgisayar yerine bir blockchain veya eşler arası (P2P) bilgisayar ağında bulunan ve çalışan dijital uygulamalar veya programlardır. Merkezi olmayan özerk organizasyonun kısalatması olan DAO’lar ise  yeni ortaya çıkan bir yasal yapı şeklidir.

İçerik Rehberi

dApp Nedir?

Uber veya Twitter gibi standart bir web uygulaması, bir kuruluşun sahip olduğu ve işlettiği bir bilgisayar sisteminde çalışır ve uygulama ve çalışmaları üzerinde tam yetki verir. Bir tarafta birden fazla kullanıcı olabilir, ancak arka uç tek bir kuruluş tarafından kontrol edilir.

Öte yandan dApp‘ler bir P2P ağında veya bir blockchain ağında çalışabilir. Örneğin, BitTorrent, Tor ve Popcorn Time, P2P ağının bir parçası olan bilgisayarlarda çalışan ve böylece birden fazla katılımcının fedding veya seeding içerikleri veya her iki işlevi de gerçekleştirdiği uygulamalardır.

Kripto para birimleri bağlamında, dApp’ler bir blockchain ağında kamuya açık, açık kaynaklı, merkezi olmayan bir ortamda çalışır ve herhangi bir otorite tarafından kontrol ve müdahale edilemez. Örneğin, bir geliştirici Twitter benzeri bir dApp oluşturabilir ve herhangi bir kullanıcının mesajları yayınlayabileceği bir blockchain’de konumlandırabilir. Gönderildikten sonra, uygulama oluşturucuları da dahil olmak üzere hiç kimse mesajları silemez.

dApp uygulamaların avantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Programlar kullanıcı gizliliğini korur.
  • Sansüre karşı dirençlidirler.
  • Esnek platformlar dApp gelişimini teşvik eder.

dApp uygulamalarının dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Deneysel oldukları için ölçeklendirme sorunları yaşanabilir.
  • Kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmek zor olabilir.
  • Gerekli kod değişikliklerini yapmak zor olabilir.

DAO Nedir?

Kripto para birimlerinin en önemli özelliklerinden biri merkezsiz olmasıdır. Bu, hükümet veya merkez bankası gibi tek bir kurum tarafından kontrol edilmedikleri, bunun yerine çeşitli bilgisayarlar, ağlar ve düğümler arasında bölündüğü anlamına gelir. Birçok durumda, kripto para birimleri, genellikle standart para birimleri ve işlemleri için kullanılamayan gizlilik ve güvenlik seviyelerine ulaşmak için bu merkezi olmayan durumu kullanır.

Kripto para birimlerinin merkezsizliğinden esinlenerek, bir grup geliştirici 2016 yılında merkezi olmayan bir özerk organizasyon veya kısaca DAO fikrini ortaya çıkardı. Bu noktada DAO’lar büyük ölçüde akıllı sözleşmelere güveniyor. Mantıksal olarak kodlanmış bu anlaşmalar, bir blok zincirinde altta yatan etkinliğe dayalı karar almayı belirliyor. Yani DAO’larda tek bir kişi ya da şirket değil tüm topluluk söz sahibi oluyor.

DAO’nun faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Merkezsiz olması
  • Büyük katılımın sağlanabilmesi
  • Herkes tarafından şeffaf olarak görünebilmesi.
  • Topluluk bilincinin sağlanabilmesi.

DAO’nun eksiklikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Beklendiği kadar hızlı olamayabilir.
  • DAO için bir eğitim süreci gerekebilir.
  • Verimsiz olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Metaverse Çılgınlığı Devam Ediyor! Sandbox İlk Düğününe Ev Sahipliği Yaptı!
Metaverse Çılgınlığı Devam Ediyor! Sandbox İlk Düğününe Ev Sahipliği Yaptı!
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu! e-Devlet Kapısı İçin Blockchain Hamlesi!
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu! e-Devlet Kapısı İçin Blockchain Hamlesi!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Amazon CBDC İşine Girdi! Satoshi Nakamoto Dünyaya Yön Veriyor!
Amazon CBDC İşine Girdi! Satoshi Nakamoto Dünyaya Yön Veriyor!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Dünyanın En Pahalı Yemek Kitabının Yazarı Vikas Khanna, NFT’leri Yayınladı
Dünyanın En Pahalı Yemek Kitabının Yazarı Vikas Khanna, NFT’leri Yayınladı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022