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Bu Altcoin için Heyecanlı Bekleyiş! Fiyat Sert Yükselebilir

Popüler köpek temalı altcoin'in yatırımcıları heyecanlandıran gelişmenin detaylarını merakla bekliyor. Gelişmenin detaylarının ortaya çıkmasıyla altcoin'in fiyatının sert şekilde yükselebileceği üzerinde duruluyor.
11:30
21 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar, Shiba Inu‘nun (SHIB) fiyatını son günlerde yakından takip ediyor. Popüler köpek temalı altcoin’in kurucusu ve baş geliştiricisi Shytoshi Kusama’nın attığı son tweet bunun nedenlerinden biri. Shiba Inu topluluğu, geçen hafta Shytoshi Kusama’nın yatırımcılarına fayda sağlaması muhtemel yaklaşmakta olan bir projeyle ilgili çok önemli bir bilgilendirmede bulunmasının ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Kusama’nın tweet’inin topluluğun girişimlerinden biri için planlanmış “yakım mekanizması” ile bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Heyecanlandıran Haber

Shiba Inu’nun kurucusu ve baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, 17 Eylül’de Shib Ordusu’na hitaben yaptığı açıklamada, “Oyun döneminden itibaren yakımlar olacak. Yaklaşan gelişmeyle ilgili detaylar Shiba Eternity‘nin neden güçlü, zorlu ve Shib, Shiboshi sahipleri ve Shibarium için harika olduğuna açıklık getirecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, takipçilerinden birinin tweet’ine yanıt veren Kusama, “Download Day’den (İndirme Günü) hemen önce detaylı olarak anlatacağım. Bu bir oyundan çok daha fazlası olduğu için üzerine konuşacak çok şey olacak.” dedi.

Kusama’nın bu tweet’lerinden hareketle, Shiba Inu için işaret edilen büyük geliştirmenin “Shiba Eternity”de dolaşımdaki SHIB arzını azaltmaya yardımcı olacak ve oyuncuların CCG’nin keyfini çıkarmasını sağlayacak bir şey için olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Kusama’nın oyunun İndirme Günü öncesinde daha fazla ayrıntı sağlaması beklendiği için topluluk o günü sabırsızlıkla bekliyor.

Söz konusu duyurunun Kusama’nın geçen yılın Aralık ayında bahsettikleriyle bağlantılı olduğuna dair spekülasyonlar söz konusu. Altcoin’in lider geliştirici geçen yıl attığı bir tweet’te, “TÜM YENİ PLATFORMLAR SHIB YAKIMI YAPACAK: Shibaswap v2. Shibarium. Shibanet. Tek istisna oyun. Ama bunun bir nedeni var.” ifadelerini kullanmıştı. İlginç bir şekilde, Kusama’nın bu tweet’i geçen ay Shiba Inu’nun eski genişleme üyesi GossipShib tarafından tekrar paylaşıldı.

“Shiba Eternity” Lansmanı

Shiba Inu’nun geçen hafta Avustralya’da Blockchain tabanlı kart oyunu Shiba Eternity‘yi piyasaya sürmüştü. Bir sonraki lansmanla, oyunun İndirme Günü’nde dünyanın geri kalanının tamamında yayınlanması bekleniyor.

Popüler altcoin’lerden SHIB, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 4,76 düşüşle 0,00001046 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu, 5.7 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 25 kripto para listesinde yer almaya devam ederken, 14’ncü sırada geliyor.

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