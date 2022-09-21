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Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Müjde Geldi! İşte Yeni Fiyat Hedefi!

Terra Classic (LUNC), yakım, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başardı. 
12:30
21 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC), yakım, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başardı.

eToro ve Crypto.com’dan Müjde Geldi

Önde gelen kripto para borsaları eToro ve Crypto.com, Terra Classic (LUNC) ve USTC için %1,2 vergi/yakım uygulamasını destekleyeceklerini açıkladı. Crypto.com zincir içi faaliyetler için vergi/yakım uygulamasını desteklediğini duyururken, eToro zincir içi ve dışı faaliyetlerde bu uygulamaya destek vereceğini bildirdi. %1.2’lik vergi/yakım teklifi Terra Classic topluluğu tarafından kabul edildi. Uygulama, 21 Eylül’de 9.475.200 blok yüksekliğinde başarıyla uygulandı. LUNC topluluğu adeta bir seferberlik ilan ederek, daha fazla borsasının bu sürece katılması için elinden geleni yapıyor.  eToro, 20 Eylül’de web sitesinde yaptığı bir duyuruda, kripto para borsasının Terra Classic (LUNC) ve USTC için Terra Classic ağındaki %1,2 vergi/yakım sürecini destekleyeceğini söyledi. eToro’ya göre, uygulama, LUNC’nin tüm teklifleriyle ilişkili işletme maliyetlerini etkileyecek. eToro, platformda kripto para satın alırken veya satarken geçerli olan %1’lik standart ücrete ek olarak, LUNC için  %0,6’lık bir işletim ücreti ekleyecek. Borsa, zincir içi (para yatırma ve çekme) ve zincir dışı faaliyetler (satın alma ve satış) için vergi/yakım sürecini uygulayacağını belirtti.

Terra Classic topluluğu, tüm kripto borsalarının tüm zincir dışı faaliyetler için %1,2 vergi yakma uygulamasını desteklemesini talep ediyor. Vergi ve yakma mekanizması, LUNC sabit 10 milyar arza ulaşana kadar devam edecek. Sabit arz 10 milyara ulaştığında ise uygulama devre dışı bırakılacak. Singapur merkezli Crypto.com, da Terra Classic  için %1,2 vergi/yakım uygulamasını destekleyecek. Ancak borsa  yalnızca para yatırma ve çekme gibi zincir içi faaliyetler için bu uygulamayı destekleyecek. Mevduat sırasında, hesap bakiyesi, ağ tarafından %1,2 vergi kesintisinden sonra hesaba yatırılır. Benzer şekilde, para çekme işlemleri ve para çekme ücretleri ağ tarafından %1,2 vergi kesintisine tabi olacaktır. Borsa, güncelleme sırasında ve sonrasında kullanıcıların fonlarının güvenliğini sağlamak için, LUNC token’arının yatırılmasını ve çekilmesini geçici olarak askıya alacak. LUNC işlemleri ise etkilenmeyecek.

0,0005 Dolar, Mümkün mü?

Vergi/yakım uygulamasını destekleyen diğer kripto para  borsaları arasında Binance, KuCoin, Kraken, Huobi, Gate.io, MEXC Global CoinInn, BTCEX ve LBank yer alıyor. Son zamanlarda Binance, yönetimin daha sonra zincir dışı faaliyetler için %1,2 vergi/yakım uygulanmasına karar vereceğini duyurdu. Şu anda borsa, zincir üstü faaliyetlerde Terra Classic (LUNC) için bu uygulamayı destekleyecek. %1,2 verrgı/yakım uygulaması, 21 Eylül’de başarıyla hayata geçti.

Ancak, teklif yayınlandıktan sonra LUNC fiyatı yaklaşık %6 düştü. Altcoin, an itibariyle 0,0028 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, topluluk şimdiye kadar yaklaşık 4,1 milyon LUNC yaktı ve 632,49 milyar tokeni stake etti. Bu arada, vergi/yakım uygulaması birçok borsada devam ederken topluluk 0,0005 dolarlık hedef fiyatı tekrar yakalamaya çalışıyor.

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